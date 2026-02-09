Advogada que salvou familiares em incêndio devastador no PR revela luta pela vida

Após receber alta, a advogada que salvou a mãe e o primo de 4 anos de um incêndio em um apartamento em Cascavel falou pela primeira vez sobre o caso. Juliane Vieira, de 29 anos, deixou o hospital no dia 20 de janeiro, após ter 63% do corpo queimado.

A entrevista foi exibida no programa Fantástico, da Rede Globo, neste domingo (8/2). Juliane relembrou o início do episódio. No momento em que as chamas começaram, ela dormia e foi acordada pelo primo, Pietro, que alertou sobre o fogo.

“Eu lembro de tudo. Do Pietro gritando ‘fogo’. Foi ele que me acordou. Quando saí do quarto, já vi que tinha um fogo grande”, relatou a advogada que teve grande parte do corpo queimada no incêndio.

Com a única saída do apartamento bloqueada pelas chamas, Juliane decidiu deixar o local pela janela. Primeiro, desceu o primo e pediu para que ele se segurasse na rede de proteção da janela. A moradora do andar de baixo havia saído, mas retornou para buscar uma bolsa e acabou abrindo a janela, o que permitiu o resgate da criança.

Na sequência, Juliane ajudou a retirar a mãe, Sueli Vieira dos Reis, já com o auxílio de pessoas que estavam no apartamento inferior. Já a própria Juliane foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros por dentro do apartamento em chamas.

O bombeiro que realizou o resgate cobriu Juliane com uma manta para reduzir o contato com o fogo. Durante o trajeto, ela chegou a cair de joelhos em uma área ainda em chamas. Ambos foram encaminhados ao hospital.

Mesmo após alta, Juliane seguem em um longo tratamento. Foto: Reprodução/Rede Globo.

Inicialmente atendida em Cascavel, Juliane foi transferida para o Hospital Universitário de Londrina em estado gravíssimo. Após três meses de internação, recebeu alta e se tornou a primeira paciente da ala especializada do hospital a se recuperar após ter mais de 60% do corpo queimado.

“Desde que acordei na UTI e lembrei de tudo, eu sabia que não era só eu. Tinha uma força divina muito forte me ajudando”, afirmou. “Embora dolorido, tive a certeza de que ia conseguir sair do hospital”, completou.

O processo de recuperação da advogada queimada envolveu mais de 20 procedimentos cirúrgicos e deve durar, em média, cerca de um ano até que Juliane consiga retomar plenamente a rotina. Agora em casa, ela afirma que tem como meta estar mais recuperada até maio e, em breve, voltar a atender seus clientes.

Apartamento foi completamente destruído pelas chamas. Foto: Reprodução/Rede Globo.

