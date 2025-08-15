Nos próximos capítulos de “Vale tudo“, Afonso (Humberto Carrão) descobrirá todas as armações de Odete (Debora Bloch) e discutirá com a mãe.
Após se separar de Afonso, Maria de Fátima (Bella Campos) certo dia voltará à mansão para conversar com o rapaz. Ela, então, revelará que a vilã manipulou todo o relacionamento deles.
A moça contará que Odete ajudou a tirar Solange (Alice Wegmann) do caminho e conseguiu um emprego para a diretora da Tomorrow fora do país. Fátima também dirá que a megera armou para que Afonso se casasse com ela e fosse morar em Paris para comandar a filial europeia da TCA.
A moça afirmará ainda que Odete está apaixonada por César (Cauã Reymond). Afonso ficará transtornado e confrontará a mãe sobre todas as acusações. Eles terão uma briga feia. Mais tarde, Odete dirá para o modelo que pretende se vingar de Maria de Fátima por tudo o que aconteceu.
