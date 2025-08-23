Moradores de um dos blocos do Residencial Gralha Azul, situado no Bairro Interlagos, relatam estar há quase uma semana sem abastecimento de água nos apartamentos. O problema afeta 24 unidades do bloco, causando revolta e transtornos aos residentes.
Segundo relatos dos próprios moradores, a situação teve início na sexta-feira da semana passada. Desde então, a água não chega às torneiras das unidades, impossibilitando a realização de tarefas básicas do dia a dia.
Após diversas ligações à Sanepar, prestadores de serviço da empresa compareceram ao local para averiguar a situação. De acordo com informações fornecidas pelos moradores, os técnicos constataram que a pressão da água estava chegando até o residencial. No entanto, o abastecimento não chega às unidades, deixando os moradores sem solução para o problema. Diogo Abdon, um dos moradores do residencial, confirmou que o problema persiste sem uma solução.
Sidney dos Santos, outro morador, relatou que chegou do trabalho e sequer conseguiu tomar banho devido à ausência de água. Diante da situação, alguns moradores têm buscado alternativas fora de casa para se alimentar, tomar banho e se hidratar.
A comunidade do bloco afetado clama por uma solução urgente para o problema, que tem causado transtornos e prejudicado a qualidade de vida dos residentes.