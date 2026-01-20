Ajax krijgt de kans om in de Champions League weer wat vertrouwen te kweken, al wordt dat geen gemakkelijke klus. De nummer drie van de eredivisie gaat dinsdagavond op bezoek bij de nummer drie van Spanje: Villarreal.
“Het is een goede en serieuze tegenstander, ze staan niet voor niets derde in Spanje”, waarschuwt trainer Fred Grim, die bij de Spanjaarden diverse sterke punten aanwijst. “Ze spelen met veel diepgang, maar ook in de omschakeling zijn ze levensgevaarlijk. Ajax en Villarreal zijn twee teams die willen winnen, misschien wordt het daardoor een hele open wedstrijd.”