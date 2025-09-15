O Al-Ahli recebe o Nasaf Qarshi nesta segunda-feira, 15 , pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia. O duelo será no Estádio King Abdullah Sports City, em Jedá, às 15h15 (horário de Brasília).
Depois de uma campanha memorável, o Al-Ahli inicia a defesa do título continental com moral. A equipe saudita venceu a Liga dos Campeões da Ásia na temporada anterior com histórico quase perfeito: 12 vitórias e apenas um empate. O técnico Matthias Jaissle, que está no comando desde 2023, renovou recentemente seu contrato por mais duas temporadas, sinalizando estabilidade no clube e reforço à ambição de repetir feitos. O Al-Ahli também chega motivado pelo título da Supercopa Saudita conquistado em agosto.
O Nasaf Qarshi, do Uzbequistão, é uma incógnita sobre a dificuldade que pode impôr ao adversário. Embora seja vice-campeão da sua liga doméstica, o time não participa da Champions League Elite desde 2023-24, o que pode pesar em termos de ritmo e experiência em jogos internacionais. Nas suas partidas recentes, Nasaf mostrou bom desempenho, como num triunfo expressivo por 5-0 sobre o Buxoro, com diferentes jogadores marcando, incluindo o novo atacante Yusuf Otubanjo, autor de dois gols.
Este será o quinto confronto entre Al-Ahli e Nasaf em competições oficiais. Até aqui, Al-Ahli venceu dois, Nasaf venceu um, e houve um empate.
Como assistir ao jogo entre Al-Ahli e Nasaf hoje?
Al-Ahli e Nasaf vão jogar nesta segunda, 15, às 15h15 (horário de Brasília), no Estádio King Abdullah Sports City, em Jedá, pela primeira partida da fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.
Prováveis escalações:
Al-Ahli: Mendy; Majrashi, Demiral, Ibáñez, Zakaria Al-Hawsawi; Al-Johani, Franck Kessié; Mahrez, Millot, Wenderson Galeno; Ivan Toney. Técnico: Matthias Jaissle.
Nasaf: Nematov; Mukhammadiyev, Golban, Eshmuradov, Nasrullaev; Colovic, Ceran; Rahmatov, Mukhitdinov; Norchaev, Otubanjo. Técnico: Ruzikul Berdiev.
Odds para Al-Ahli e Nasaf:
Resultado final
Betano: Al-Ahli (1.15) – Empate (7.10) – Nasaf (14.50)
Bet 365: Al-Ahli (1.12) – Empate (7.00) – Nasaf (17.00)