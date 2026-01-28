Alfabetização bate recorde em SP: três em cada quatro crianças já sabem ler aos 7 anos

Com alcance inédito em 100% das cidades paulistas, o programa Alfabetiza Juntos SP registrou em 2025 o recorde de mais de 330 mil crianças de até 7 anos que sabem ler e escrever na idade certa, ou três a cada quatro avaliadas. É o que aponta a mais recente Avaliação de Fluência Leitora, coordenada pelo Governo de São Paulo e que completou 3 anos com método unificado, em parceria com as prefeituras.

A avaliação final de 2025 foi aplicada a 432,3 mil alunos do 2º ano do Ensino Fundamental de escolas estaduais e municipais, sendo 330,5 mil considerados alunos leitores. Com a adesão dos 645 municípios, a base de avaliação ganhou 58 mil alunos a mais que em 2024 e manteve o alto desempenho do ano anterior, com mais de 76% dos avaliados lendo na idade correta.

Na comparação com a primeira avaliação, em 2023, as redes públicas avançaram em 50% a quantidade de crianças leitoras – eram 220 mil neste nível de aprendizado naquele ano.

Entre os alunos leitores, o Alfabetiza Juntos SP estabelece dois níveis de desempenho. São considerados fluentes os que leram mais de 65 palavras, com 90% de precisão, em um minuto. Já os iniciantes conseguem ler 11 ou mais palavras, entre elas algumas possivelmente desconhecidas por elas, seja de forma mais pausada, no padrão de sílaba por sílaba.

A avaliação foi aplicada pela Secretaria da Educação do Estado entre o fim de novembro e início de dezembro para mais de 432,3 mil estudantes de 2º ano do Ensino Fundamental – o maior número de avaliados desde o início do programa. Considerando ambas as redes públicas, o estado de São Paulo tem 76,5% das crianças com 7 anos de idade como leitoras iniciantes ou fluentes.

Em três anos de Avaliação de Fluência Leitora, a Educação de São Paulo ampliou o alcance da prova do Alfabetiza Juntos SP:

2023

Total de alunos avaliados: 343.838

Municípios: 562

Percentual de alunos leitores (iniciantes e fluentes): 64,2%

Total de alunos leitores (iniciantes e fluentes): 220.863

2024

Total de alunos avaliados: 374.282

Municípios: 622

Percentual de alunos leitores: 76,8%

Total de alunos leitores: 287.494

2025

Total de alunos avaliados: 432.367

Municípios: 645

Percentual de alunos leitores: 76,5%

Total de alunos leitores: 330.557

Abaixo, o percentual de estudantes em cada um dos níveis na comparação entre os anos:

Meta até o fim do ano

A Seduc-SP tem como meta atingir 90% dos estudantes como leitores iniciantes e fluentes em 2026. A diretora de cooperação com os municípios da Seduc-SP, Márcia Bernardes, afirma que os resultados apresentados agora são decisivos para que a pasta amplie o apoio pontual às cidades e às escolas estaduais considerados prioritárias, com resultado aquém do esperado.

“Escolas e municípios prioritários terão monitoramento constante, estaremos ainda mais próximos no apoio à alfabetização. Para começar, no início desta semana, fizemos um planejamento do ano letivo com mais de 1 mil representantes dos municípios presentes na nossa live, simultaneamente. É a primeira vez que o Estado e os municípios têm um planejamento pedagógico integrado. Essa é uma das primeiras ações deste ano para que, juntos, a gente alcance a meta”, destaca Márcia.

A Educação também tem uma série de ações para monitorar o avanço das ações de alfabetização ao longo do ano. A primeira Avaliação de Fluência Leitora – que mostra como os estudantes do 2º ano estão no início do ano letivo – está marcada para o final do mês de março.

A diretora destaca ainda a utilização de uma ferramenta chamada Mapa Classe, em que os professores registram bimestralmente a evolução da escrita alfabética das crianças durante as aulas.

Em 2026, a Educação deve investir R$ 500 milhões nas ações do Alfabetiza Juntos SP.

Nível de fluência

Para a contagem de alunos – ou seja, para a soma de 76,5% de alunos na rede pública – são considerados os alunos que são leitores iniciantes e fluentes.

Os que não estão nessas duas categorias são considerados pré-leitores. Eles estão classificados em quatro níveis, entre aqueles que não conseguem ler qualquer palavra ou não conhecem as letras, até aqueles que já leem até 10 palavras por minuto.

Desde 2023, este é o menor índice de alunos nos primeiros três níveis de pré-leitores: uma soma de 7% em 2025, 11% em 2024 e 26% em 2023. Isso significa que os alunos estão avançando, ao longo dos anos, rumo aos leitores iniciantes e fluentes.

“Consideramos que a maior conquista do ano passado foi a redução dos estudantes que estavam nos níveis mais baixos na categoria pré-leitores. Isso mostra que estamos garantindo que os alunos cheguem ao 3º ano do Ensino Fundamental lendo, mesmo os 7% que leem pouco. Isso demonstra que estamos corrigindo um problema histórico e que estamos trabalhando para que nenhum aluno fique para trás, e que cada um chegue aos anos finais do Ensino Fundamental com a alfabetização completa. Estamos no caminho para zerar esses pré-leitores em situação mais crítica, e a cooperação entre Estado e municípios fará com que eles cheguem no 6º ano com o mesmo padrão de ensino, sem uma defasagem histórica”, afirmou a diretora.

Como os estudantes são avaliados

Para a avaliação, feita com todos os estudantes das salas de 2º ano do Ensino Fundamental, a Educação concede acesso dos professores das redes estadual e municipais ao aplicativo exclusivo do CAEd (Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação). O app grava a leitura dos alunos e agiliza o acesso aos resultados.

Em 2025, foi o primeiro ano em que todos os 645 municípios paulistas participaram da Avaliação da Fluência Leitora.

Índice de Fluência Leitora

Os resultados da avaliação também são determinantes para que o Estado conheça o IFL (Índice de Fluência Leitora), em uma escala de 0 a 10. O IFL é calculado a partir dos percentuais de alunos em todos os perfis (pré-leitor 1, 2, 3 e 4, leitor iniciante e leitor fluente), atribuindo pesos maiores para os perfis de maior fluência em leitura.

Esses resultados mostram que a rede pública atingiu o IFL de 6,8, enquanto o IFL de 2024 foi de 6,3. O IFL da rede estadual alcançou a nota de 7,2 em 2025, superior ao resultado de 6,3 em 2024. As redes municipais atingiram a nota 6,7 em 2025, enquanto em 2024 o IFL foi de 6,2.

O que é o Alfabetiza Juntos SP

O Alfabetiza Juntos SP é um programa do Governo do Estado, em colaboração com os municípios, que visa garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas na idade certa, ou seja, até o final do 2º ano do Ensino Fundamental. Ele implementa estratégias como formação continuada para professores, apoio pedagógico e financeiro aos municípios, fornecimento de material didático, uso de tecnologia e avaliação para monitorar o desenvolvimento dos alunos.

Por meio do Alfabetiza Juntos SP, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo apoia escolas estaduais e municípios paulistas no cumprimento das metas de alfabetização, com ações como: