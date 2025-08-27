Um homem que foi preso neste domingo em Juvinópolis após tentar fugir da Polícia Militar portando uma arma de pressão, precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros. O suspeito foi encaminhado à delegacia de Cascavel, onde um contratempo inusitado ocorreu: a algema utilizada para detê-lo emperrou, impossibilitando a remoção do equipamento dos punhos do detido.
Diante da situação, o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar auxílio. Os profissionais realizaram o procedimento necessário para retirar a algema, garantindo a integridade física do homem. Após a intervenção, o suspeito permanece detido e está à disposição do Poder Judiciário.