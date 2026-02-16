Amaldiçoada, estátua de Três Graças vai destruir a vida de mais um personagem · Notícias da TV

Kasper (Miguel Falabella) foi o primeiro a falar sobre a maldição que cerca a estátua de Três Graças. Mesmo ciente de que a obra de arte levou todos os seus donos à miséria e ao sofrimento, o dono da galeria não vai resistir à tentação ao encontrá-la no ferro-velho de Joaquim (Marcos Palmeira) na novela das nove da Globo.

Rogério (Eduardo Moscovis) foi um dos primeiros a ser atingido pela maldição, em que escapou por pouco de um atentado encomendado por Ferette (Murilo Benício). O próprio vilão vem vivendo um inferno astral, com direito a separação e até mesmo a um atentado –que culminou em um tiro de raspão na orelha.

Joaquim já provou dos desgostos da peça, com a polícia na sua cola e até mesmo uma paixão por Arminda (Grazi Massafera) que colocou o seu próprio pescoço em risco. Misael (Belo) também não teve sorte após surrupiar o dinheiro que estava na estátua e até mesmo Consuelo (Viviane Araújo) foi presa.

Agora, Kasper vai encontrar a estátua nas cenas que serão exibidas a partir desta segunda-feira (16). Ele irá atrás de Júnior (Guthierry Sotero) pelas ruas da fictícia comunidade da Chacrinha até vê-lo entrar no ferro-velho do pai de Gerluce (Sophie Charlotte).

Ele, sem querer, vai encontrar justamente a peça que tanto tentou levar para a sua galeria mesmo sabendo que até mesmo o autor dela, Giovanni Aragna, acabou na miséria por causa da sua obra-prima.

Três Graças é uma novela criada por Aguinaldo Silva em parceria com Virgílio Silva e Zé Dassilva. A história é ambientada em São Paulo e ficará no ar até maio de 2026.

