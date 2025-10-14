Ana Maria Braga resolveu fazer um alerta para funcionária do Mais Você durante receita
Na manhã desta segunda-feira (13), Ana Maria Braga ensinou no Mais Você como fazer um doce chamado nuvens de limão. Durante o preparo, que foi feito ao vivo, a apresentadora reparou que tinha algo que não foi citado entre os ingredientes.
“Maria, nesse merengue aqui você colocou umas casquinhas de limão. Por que não tá ali na receita?”, indagou a global para a funcionária da cozinha do matinal. “Você quer mais?”, rebateu a profissional, sem ter entendido direito a pergunta.
TEM QUE ARRUMAR
“Não, não tá na receita”, explicou a global. “Ah tá”, comentou Maria. “Tem que arrumar ali a receita, tá? Vai uma raspa de limão”, reforçou Ana Maria, seguindo o preparado do doce que depois foi provado por Tati Machado e Alessandro Jodar.
ANA MARIA BRAGA ALFINETA NOMES DOS PEROSNAGENS DE TRÊS GRAÇAS
Ana Maria Braga recebeu Sophie Charlotte e Grazi Massafera no Mais Você. As famosas vão protagonizar Três Graças, novela das 21h de Aguinaldo Silva que irá substituir Vale Tudo. A apresentadora não segurou a língua e falou sobre os nomes diferentes dos personagens do folhetim.
“Olha… É um festival de nome feio”, alfinetou a comunicadora, caindo na risada e se arrependendo depois. “Não, desculpe. Lá vou eu. Desculpe, cada um tem seu nome, mas tem nomes que são mais difíceis de guardar”, esclareceu a artista.
“Eu não guardo nome, vocês sabem, eu mudo o nome de todo mundo. Imagine o que eu ia fazer…”, reforçou a loira. Vale destacar que Sophie será a mocinha, Gerluce, e Grazi a grande vilã, Arminda. A obra ainda tem Joélly (Alana Cabral), Bagdá (Xamã), Albérico (Enrique Diaz), Misael (Belo) e Zenilda (Andreia Horta).
A CRIADOR FALOU
Aguinaldo, autor do enredo, chegou a mandar um depoimento. “Eu sei que os embates entre elas (Gerluce e Arminda) vão ser terríveis. Sobre Três Graças as pessoas sempre me perguntam, ‘é o que?’, eu sempre digo, ‘é um novelão, é um melodrama'”, garantiu o escritor.