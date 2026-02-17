Ano-Novo Chinês 2026 marca início do Ano do Cavalo

O Ano-Novo Chinês começa nesta terça-feira, 17 de fevereiro de 2026, data que marca o início do ano 4724 no calendário tradicional chinês. Diferente do calendário gregoriano, utilizado no Brasil, o calendário chinês é lunissolar, ou seja, leva em consideração as fases da Lua e a posição do Sol. Por isso, a data varia todos os anos, ocorrendo sempre entre 21 de janeiro e 20 de fevereiro.

A celebração, também conhecida como Festival da Primavera, é a mais importante do calendário chinês e pode se estender por até 15 dias, encerrando-se com o tradicional Festival das Lanternas.

Ano 4724: o Ano do Cavalo

Em 2026 inicia-se o Ano do Cavalo, o sétimo animal do zodíaco chinês. No horóscopo oriental, cada ano é representado por um dos 12 animais, em um ciclo que se repete a cada 12 anos:

  • Rato
  • Boi
  • Tigre
  • Coelho
  • Dragão
  • Cobra
  • Cavalo
  • Cabra
  • Macaco
  • Galo
  • Cachorro
  • Porco

Os últimos anos do Cavalo foram: 2014, 2002, 1990, 1978, 1966 e 1954.

Além dos animais, o calendário também considera cinco elementos — metal, madeira, água, fogo e terra — formando ciclos completos de 60 anos.

O período do Ano do Cavalo de 2026 começa em 17 de fevereiro de 2026 e termina em 5 de fevereiro de 2027.

Tradições e simbolismos

Os preparativos começam dias antes da virada, com:

  • Limpeza completa da casa (simboliza renovação);
  • Decorações vermelhas (cor da sorte e prosperidade);
  • Lanternas e recortes em papel;
  • Compra de alimentos especiais.

Na véspera, as famílias se reúnem para um jantar especial e realizam rituais em homenagem aos ancestrais. À meia-noite, fogos de artifício iluminam o céu para afastar maus espíritos e atrair boas energias.

É tradição também entregar envelopes vermelhos com dinheiro às crianças como símbolo de prosperidade.

Durante as festividades, são comuns:

  • Danças do dragão e do leão;
  • Apresentações culturais;
  • Feiras gastronômicas;
  • Encontros familiares.

A celebração termina com o Festival das Lanternas, quando milhares de lanternas iluminam ruas, rios e lagos, simbolizando esperança e novos começos.

Superstições e crenças

Assim como no Brasil, o período é cercado de superstições. Entre elas:

  • Não varrer a casa nos primeiros dias (para não “varrer” a sorte);
  • Evitar lavar os cabelos;
  • Não usar palavras negativas;
  • Manter distância de objetos cortantes;
  • Utilizar flores como ameixa (coragem) e narciso (prosperidade).

Próximos anos do calendário chinês

Ano Início Animal
2026 17/02 Cavalo
2027 06/02 Cabra
2028 26/01 Macaco
2029 13/02 Galo
2030 03/02 Cachorro
2031 23/01 Porco

O Ano-Novo Chinês é mais do que uma mudança no calendário: representa renovação, prosperidade e a esperança de um novo ciclo cheio de oportunidades.

