Ano-Novo Chinês 2026 marca início do Ano do Cavalo

O Ano-Novo Chinês começa nesta terça-feira, 17 de fevereiro de 2026, data que marca o início do ano 4724 no calendário tradicional chinês. Diferente do calendário gregoriano, utilizado no Brasil, o calendário chinês é lunissolar, ou seja, leva em consideração as fases da Lua e a posição do Sol. Por isso, a data varia todos os anos, ocorrendo sempre entre 21 de janeiro e 20 de fevereiro.
A celebração, também conhecida como Festival da Primavera, é a mais importante do calendário chinês e pode se estender por até 15 dias, encerrando-se com o tradicional Festival das Lanternas.
Ano 4724: o Ano do Cavalo
Em 2026 inicia-se o Ano do Cavalo, o sétimo animal do zodíaco chinês. No horóscopo oriental, cada ano é representado por um dos 12 animais, em um ciclo que se repete a cada 12 anos:
- Rato
- Boi
- Tigre
- Coelho
- Dragão
- Cobra
- Cavalo
- Cabra
- Macaco
- Galo
- Cachorro
- Porco
Os últimos anos do Cavalo foram: 2014, 2002, 1990, 1978, 1966 e 1954.
Além dos animais, o calendário também considera cinco elementos — metal, madeira, água, fogo e terra — formando ciclos completos de 60 anos.
O período do Ano do Cavalo de 2026 começa em 17 de fevereiro de 2026 e termina em 5 de fevereiro de 2027.
Tradições e simbolismos
Os preparativos começam dias antes da virada, com:
- Limpeza completa da casa (simboliza renovação);
- Decorações vermelhas (cor da sorte e prosperidade);
- Lanternas e recortes em papel;
- Compra de alimentos especiais.
Na véspera, as famílias se reúnem para um jantar especial e realizam rituais em homenagem aos ancestrais. À meia-noite, fogos de artifício iluminam o céu para afastar maus espíritos e atrair boas energias.
É tradição também entregar envelopes vermelhos com dinheiro às crianças como símbolo de prosperidade.
Durante as festividades, são comuns:
- Danças do dragão e do leão;
- Apresentações culturais;
- Feiras gastronômicas;
- Encontros familiares.
A celebração termina com o Festival das Lanternas, quando milhares de lanternas iluminam ruas, rios e lagos, simbolizando esperança e novos começos.
Superstições e crenças
Assim como no Brasil, o período é cercado de superstições. Entre elas:
- Não varrer a casa nos primeiros dias (para não “varrer” a sorte);
- Evitar lavar os cabelos;
- Não usar palavras negativas;
- Manter distância de objetos cortantes;
- Utilizar flores como ameixa (coragem) e narciso (prosperidade).
Próximos anos do calendário chinês
|Ano
|Início
|Animal
|2026
|17/02
|Cavalo
|2027
|06/02
|Cabra
|2028
|26/01
|Macaco
|2029
|13/02
|Galo
|2030
|03/02
|Cachorro
|2031
|23/01
|Porco
O Ano-Novo Chinês é mais do que uma mudança no calendário: representa renovação, prosperidade e a esperança de um novo ciclo cheio de oportunidades.