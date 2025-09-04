Neste mês de agosto, 12 pacientes participaram do grupo Antitabagismo, conduzido pela equipe multiprofissional da Secretaria de Saúde de Ubiratã. O grupo conta com farmacêutica, fisioterapeuta, nutricionista, psicóloga e atendimento médico, que faz a avaliação e, quando necessário, prescreve medicamentos com acompanhamento farmacêutico.
As sessões são semanais, totalizando quatro encontros, sempre iniciando na primeira terça-feira de cada mês, nos horários de 15h30 e 19h30. O objetivo é auxiliar o paciente a parar de fumar, melhorar a qualidade de vida e incentivar hábitos saudáveis, como boa alimentação e prática de atividades físicas.
Para alcançar esses objetivos, o Antitabagismo trabalha com ações educativas sobre os malefícios do cigarro, terapia cognitivo-comportamental, uso de medicamentos quando necessário, sessões individuais e em grupo, além do diálogo e compartilhamento de experiências entre os participantes. Há também acompanhamento para prevenção de recaídas, e em caso de retorno ao hábito, o paciente pode reiniciar o processo.
Local: NASF
Próximo grupo: 07/10
Horários: 15h30 | 19h30
Não transforme o vício em seu amigo. Participe do Grupo Antitabagismo!
Fonte: Prefeitura de Ubiratã