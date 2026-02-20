Após colisão traseira na PRC-467, motorista é enquadrado no Art. 165-A do CTB

Uma colisão traseira registrada na noite desta quinta-feira (19) na PRC-467, em Cascavel, também resultou em autuação por recusa ao teste do etilômetro.
O acidente aconteceu por volta das 21h15, no km 114 da rodovia, no trecho entre o entroncamento com a PR-486 e o Trevo Cataratas. A ocorrência foi comunicada à Polícia Rodoviária Estadual às 21h25.
Motociclista de 31 anos fica ferido em colisão com Voyage na PRc-467 em Cascavel
Conforme dados apurados no local, o VW Voyage, com placas de Toledo, e a motocicleta Honda CG 160 Titan, de Cascavel, seguiam no mesmo sentido da via quando houve a colisão traseira. O condutor da motocicleta, um homem de 31 anos, sofreu ferimentos moderados, foi atendido pelo Siate e encaminhado à UPA Veneza para avaliação médica. Já o motorista do automóvel, de 35 anos, não se feriu.
Durante o atendimento da ocorrência, o condutor do Voyage foi submetido aos procedimentos de praxe e teve ofertada a realização do teste do bafômetro. Ele se recusou a realizar o exame, sendo então notificado conforme o Artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, que trata da recusa à verificação de influência de álcool. A equipe da 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária realizou os registros e as medidas administrativas cabíveis.