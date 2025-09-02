Na madrugada deste domingo (24) por volta de 02h a Polícia Militar do 21º BPM recebeu uma denúncia sigilosa de que um homem estaria de posse de uma arma de fogo em uma casa noturna no bairro Alvorada em Francisco Beltrão.
A equipe Bravo da 1ª Cia foi ao local onde o homem denunciado foi abordado e durante buscas em seu veículo no estacionamento foi localizada uma pistola marca Taurus, calibre 380 e 54 munições intactas.
O homem possui o registro da arma, porém não possui o porte e devido a isso foi preso por posse irregular de arma de fogo, conforme Artigo 14 da lei 10.826/2003 com pena prevista de 3 a 5 anos de reclusão, sendo encaminhado para a 19ª SDP para os procedimentos judiciários.
Fonte: PP News