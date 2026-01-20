Segundo o TJ-SP, ele progrediu para o regime semiaberto em 2008, após algumas negativas da Justiça. Em 2014, passou a cumprir a pena em regime aberto. O término da pena estava previsto para 2033, mas foi antecipado para 2025.
Em 22 de outubro de 2025, o processo penal de Gustavo foi arquivado definitivamente, de acordo com o TJ-SP. O sistema classifica o processo como extinto.
Mortes em sequência
Os primeiros a serem mortos foram os pais e a irmã do estudante, o mecânico de manutenção Gumercindo, 46 anos, a dona de casa Adelaide, 49 anos, e Maria Paula, 18 anos. Ele executou os três a tiros, enquanto assistiam TV dentro da própria casa. Gustavo usou o revólver calibre 32 do pai.