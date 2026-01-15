Aquário, regido por Urano, é um signo conhecido por sua originalidade e mente voltada para o futuro, o que também reflete em sua abordagem ao amor. Os aquarianos valorizam a liberdade e buscam relacionamentos que permitam espaço para sua individualidade e crescimento pessoal.

Segundo a astróloga Thais Mariano, pessoas de Aquário possuem certa dificuldade para expressar o que sentem. “Farão isso a seu próprio modo e tempo. Com a grande necessidade de liberdade que possuem, também têm dificuldade de estabelecer um relacionamento”, conta.

A astróloga explica que não é fácil para quem é de Aquário encontrar alguém que entenda a sua necessidade de se sentir livre e que o admire como ele deseja. Além disso, pode ser difícil para o parceiro lidar com a sinceridade e a racionalidade de Aquário.

“Com sua grande necessidade de inovação, pode ter dificuldade em manter relacionamentos mais longos, a não ser que ambos sejam aventureiros e construam uma rotina mais livre. Porém, quando se sente respeitado em sua individualidade e em suas excentricidades, consegue se abrir e se envolver mais profundamente na relação”, explica Thaís Mariano.

A seguir, veja a combinação amorosa de Aquário com os 12 signos do zodíaco!

Aquário e Áries

Aquário traz para a relação o senso do coletivo e Áries, o senso de individualidade (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

Dois signos que valorizam a independência e vivem uma relação mais livre, com menos foco no futuro. Ambos compartilham a impaciência, mas pode funcionar bem nesse caso. Áries age de forma precipitada, já Aquário demonstra um comportamento mais brusco. Trata-se de uma troca interessante, pois o aquariano traz o senso de coletividade, enquanto o ariano valoriza a individualidade.

Aquário e Touro

A relação de Aquário e Touro exige muito diálogo e flexibilidade para funcionar bem (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

São dois signos fixos, que encontram convergência no excesso de teimosia (e ambos insistem em negar essa característica). Possuem convicções fortes que, quando alinhadas, facilitam a relação. Caso contrário, enfrentam dificuldades para estabelecer harmonia. Além disso, enquanto Touro prefere o conforto do lar, é conservador e evita mudanças, Aquário preza a inovação e rejeita a rotina. A relação demanda diálogo e flexibilidade para alcançar equilíbrio.

Aquário e Gêmeos

A combinação de Aquário e Gêmeos é interessante e pautada na busca por novidades (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

Ambos pertencem ao elemento Ar. Essa combinação apresenta uma dinâmica interessante, marcada pela busca por novidades, viagens e longas conversas. Gêmeos demonstra curiosidade e está sempre aberto ao aprendizado, enquanto Aquário aprecia falar sobre os seus ideais. Essa relação proporciona uma troca enriquecedora para os dois. Além disso, ambos valorizam e respeitam a liberdade. No entanto, aprofundar a conexão pode ser desafiador.

Aquário e Câncer

Devido às diferenças de personalidade, a relação entre Aquário e Câncer raramente dá certo (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

São muito diferentes. Essa relação apresenta dificuldades para dar certo, a não ser que outros pontos do Mapa Astral de cada um tragam mais equilíbrio. Afinal, os dois signos exibem personalidades muito distintas. Câncer demonstra sensibilidade, acolhimento, conservadorismo e tradição, já Aquário revela excentricidade, originalidade, inovação e vontade de quebrar padrões. Além disso, enquanto o canceriano procura segurança, o aquariano age de forma imprevisível. Necessitam de muito diálogo para que consigam se entender.

Aquário e Leão

Se conseguirem encontrar o equilíbrio na relação, Aquário e Leão podem crescer muito juntos (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

São signos opostos complementares que possuem mais em comum do que imaginam. Assim, aprendem muito na convivência. Ambos são generosos e inteligentes, mas também são teimosos. De modo geral, Aquário gosta de trabalhar com grupos, enquanto Leão é líder nato. Se conseguirem encontrar o equilíbrio na relação, poderão crescer muito juntos.

Aquário e Virgem

A combinação de Aquário e Virgem pode fluir bem no aspecto intelectual, rendendo boas conversas (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

Essa combinação entre Terra e Ar pode fluir muito bem no aspecto intelectual, rendendo boas conversas. Porém, Aquário é adepto ao caos e a grandes mudanças, enquanto Virgem está sempre em busca de consertar e organizar. Com as diferenças bem trabalhadas, têm grandes possibilidades de crescerem juntos. O aquariano auxiliará o virginiano a ser mais criativo, já este ajudará Aquário a trazer mais ordem à vida.

Aquário e Libra

Seja para o amor ou para a amizade, a relação entre Aquário e Libra funciona muito bem (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

São dois signos muito mentais, comunicativos, curiosos e inteligentes. Podem estudar e ter grandes aprendizados juntos. Contudo, o libriano é bastante ligado aos relacionamentos afetivos e está sempre em busca de carinho, enquanto o aquariano tem o olhar voltado para parcerias grupais e causas sociais. Por isso, funcionam bem para relacionamentos de amizade.

Aquário e Escorpião

Aquário e Escorpião são dois signos enigmáticos; por isso, a combinação entre eles pode funcionar em harmonia ou enfrentar dificuldades (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

São dois signos enigmáticos e imprevisíveis. Dessa forma, funcionam em harmonia ou enfrentam dificuldades. O aquariano se mostra mais sociável, racional e inovador, enquanto o escorpiano demonstra um perfil mais retraído, misterioso e intensamente emotivo. Nesse caso, as diferenças representam um grande desafio para a relação. Para projetos profissionais, a conexão flui muito bem, já que Aquário apresenta ideias inovadoras, e Escorpião garante a determinação necessária.

Aquário e Sagitário

Pode haver uma grande atração entre Aquário e Sagitário, porém a tendência é que ela esfrie (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

Os dois possuem grande interesse pelo desenvolvimento do intelecto, cultuam a liberdade, a independência e gostam da vida cultural. Há grande atração no início, mas a relação tende a esfriar, já que enfrentam dificuldade para se aprofundar. Apesar disso, esse encontro costuma trazer aprendizados. É essencial que mantenham a calma no diálogo.

Aquário e Capricórnio

Para a relação dar certo, Aquário e Capricórnio devem estimular seus pontos em comum e aprender um com o outro (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

Determinados e inteligentes, racionais e preocupados com o futuro: essas características aproximam os dois signos. Entretanto, eles apresentam diferenças em outros aspectos. Capricórnio valoriza e respeita a hierarquia, enquanto Aquário aprecia quebrar as regras. No entanto, ao estimularem os pontos em comum e se abrirem para aprender um com o outro, encontram um caminho em equilíbrio.

Aquário e Aquário

Aquário e Aquário podem se sentir confortáveis na companhia um do outro (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

Excêntrico, o aquariano se sente confortável na companhia do nativo do mesmo signo. Entretanto, quando há divergência de pensamento, surgem longos desentendimentos. Juntos, se engajam em importantes causas sociais, realizam mudanças significativas e crescem intelectualmente. Também encontram apoio mútuo ao compartilharem o sentimento de inadequação característico de Aquário.

Aquário e Peixes

Aquário e Peixes podem ter grande compatibilidade e atração devido à visão solidária e humanitária que compartilham (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

Há uma forte compatibilidade e atração devido à visão solidária e humanitária que compartilham. Esse casal, inclusive, vive novas descobertas, se desenvolve e cresce espiritualmente. Porém, com o passar do tempo, a frieza do aquariano afeta o sensível pisciano e vice-versa, trazendo desafios para o relacionamento. Amadurecimento é indispensável para que consigam se entender.