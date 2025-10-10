A novela mexicana As Filhas da Senhora Garcia, em exibição pelo SBT, termina nesta sexta-feira (10). Uma das principais perguntas dos público é: quem Valéria escolha Arturo ou Nicolas?
A moça vive um triângulo amoroso com os irmãos. Na reta final do folhetim, finalmente, a questão é resolvida.
Final oficial
No final oficial de “As Filhas da Senhora Garcia”, a escolha de Valéria surpreende os espectadores. Nos minutos finais, ela se encontra com Arturo e Nicolas para uma conversa.
A jovem explica que optou por ficar sozinha. Após o diálogo, os três se abraçam, encerrando o triângulo amoroso.
Finais alternativos
Apesar do final, exibido na versão original da novela, a Televisa produziu duas versões alternativas, que estão disponíveis em plataformas digitais, como o YouTube. Nas versões, o triângulo amoroso tem desfechos românticos.
No primeiro final alternativo, Valéria escolhe Nicolas. Ele visita a jovem na casa de sua mãe, Ofélia, revelando que pretende se mudar para Boston. Com isso, Valéria admite estar apaixonada por ele e o casal se beija.
No segundo final, Valéria decide ficar com Arturo. Ela desiste de uma viagem a Paris para ficar com o herdeiro.
As Filhas da Senhora Garcia
Ofélia Garcia
Ela leva a menina a comerciais, testes e castings. Em contraste, Valeria (Oka Giner), a filha mais velha, trabalha duro, sustenta a família e acredita que seu esforço é a única saída. Por isso, vive em constante conflito com a mãe.
A história ganha novos dramas quando Ofélia consegue um emprego como governanta na mansão da influente
família Portilla
Leia mais: