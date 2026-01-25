Así quedan los octavos de final del Open de Australia: histórico pleno de favoritos

No se había visto nada igual en la era profesional del Grand Slam con la norma de treinta y dos preclasificados en el cuadro masculino. Por vez primera, los dieciséis jugadores que competirán en octavos son todos cabezas de serie.

Un pleno que se mantiene en el top-6 que no es total en el ‘top ten’ porque falló el canadiense Felix Auger-Aliassime. El resto continúa en el torneo, diseñando uno de los cuadros más complicados de los últimos tiempos.

Carlos Alcaraz, número uno, abrirá el fuego de los octavos contra el estadounidense Tommy Paul, la madrugada española del domingo, no antes de las 03:30 horas. En su parte continúan Alexander Zverev (3), Alex de Miñaur (6) y Alexander Bublik (10), así como Daniil Medvedev (11).

Al grupo se unieron este sábado el italiano Jannik Sinner (2), doble campeón, y Novak Djokovic (4), el hombre de los diez títulos, en una jornada muy accidentada. El italiano fue presa de los calambres, le salvó la aplicación del protocolo de calor extremo. El serbio casi se descalifica a sí mismo, como en el US Open 2020. Bolazo descontrolado que no tocó a la recogepelotas de milagro.

Lorenzo Musetti (5), Ben Shelton (8) y Taylor Fritz (9) van por su sección, así como el noruego Casper Ruud (12). Mucho nivel en la lucha por el título, de la que se despidió uno de los tres campeones presentes, el suizo Stan Wawwrinka, que a sus 40 años se está despidiendo del tenis esta temporada.

Octavos de final masculinos

Parte alta del cuadro

Carlos Alcaraz (ESP/1)-Tommy Paul (USA/19)

Alexander Bublik (KAZ/10)-Alex de Miñaur (AUS/6)

Alexander Zverev (ALE/3)-Francisco Cerúndolo (ARG/18)

Daniil Medvedev (RUS/11)-Learner Tien (USA/25)

Parte baja del cuadro

Lorenzo Musetti (ITA/5)-Taylor Fritz (USA/9)

Jakub Mensik (CHE/16)–Novak Djokovic (SRB/4)

Ben Shelton (USA/8)-Casper Ruud (NOR/12)

Luciano Darderi (ITA/22)-Jannik Sinner (ITA/2)

Este primer torneo de Grand Slam de la temporada, que concluye el domingo 1 de febrero, se puede ver por televisión en los canales de Eurosport, así como en la plataforma HBO Max. Sigue las noticias en la web de Mundo Deportivo, así como sus directos con narraciones en vivo de partidos.