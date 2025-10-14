Tia Celina (Malu Galli) apertou o gatilho e matou Odete Roitman (Debora Bloch). Em Vale Tudo, a devotada irmã da empresária fez aquilo que o Brasil ansiava ver. Pelo menos, foi o que ela disse em sua confissão. Agora, a ricaça vai tirar os braceletes (eu quero!) e anéis e carimbar suas digitais. As fotos não são mais para a Tomorrow. E nós temos imagens deste momento!

Source link