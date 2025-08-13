Servidores e visitantes da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) participaram, na tarde desta terça-feira (12), de um momento especial de devoção à Santa Dulce dos Pobres, com a reza do terço à santa baiana, primeira no Brasil. Promovido pela Assembleia de Carinho da ALBA, em parceria com a Associação Amigas de Dulce, o evento, que contou com a presença do deputado Angelo Coronel Filho (PSD), comemorou a Festa de Santa Dulce dos Pobres, que culmina nesta quarta (13).
Depois das orações, a presidente da Assembleia de Carinho, Tanísia Coronel, agradeceu à Associação Amigas de Dulce pela parceria e frisou a importância de preservar o legado, o nome, a história e os feitos de Santa Dulce, sobretudo em prol dos necessitados. “A gente está fazendo um pouquinho do que a gente pode, para levar a palavra e o amor de Santa Dulce para cada casa, para cada um. E Santa Dulce ultrapassa a religião, ultrapassa a política, por isso tão importante a casinha dela aqui dentro. Ela não fazia política, e sempre dizia que seu partido era o povo, o pobre”, afirmou.
Membro da associação Amigas de Dulce, Maiana Barreto ressaltou o trabalho voluntário da entidade, de apoio às obras sociais da religiosa. O modelo do grupo, que atualmente conta com quase 200 associadas, vem da época de Irmã Dulce, que contava com amigas, não só nas orações, mas também nas campanhas para arrecadar doações e para o acolhimento aos pobres e carentes.
“Hoje, somos mulheres profissionais e donas de casa, e o nosso desafio é conciliar nosso trabalho com as atividades das Amigas de Dulce. Costuramos, montamos agendas para promover o trabalho voluntário, e ainda damos conta das nossas tarefas pessoais, familiares, profissionais”, colocou Maiana Barreto.
O terço foi transmitido, virtualmente, nas redes sociais da Amigas de Dulce. Todo mês, elas realizam uma ‘live’ no Instagram, sempre no dia 13, com o objetivo de alimentar a devoção à Santa Dulce dos Pobres, e conquistar mais fiéis, amigos e colaboradores das Obras Sociais de Irmã Dulce (Osid).