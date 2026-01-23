Atacante argentino Claudio Spinelli, do Independiente del Valle, é oferecido ao Vasco e está sendo analisado
OFERECIDO
O atacante Claudio Spinelli, de 28 anos, foi oferecido ao Vasco, que está sendo analisado. O jogador tem contrato com o Independiente de Valle, do Equador, até o final de 2027. As condições da negociação são consideradas boas por parte da diretoria.
O argentino de 1,80m brilhou nos confrontos entre as duas equipes pela Sul-americana do ano passado. Na última temporada, ele fez 28 gols em 52 jogos.
