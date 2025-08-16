Fãs do besteirol Todo Mundo em Pânico receberam uma ótima notícia nesta sexta-feira, 15 de agosto, via publicação no Instagram do comediante Marlon Wayans: as atrizes Anna Farris e Regina Hall estão confirmadas no sexto capítulo da franquia, previsto para junho de 2026. O lançamento será o primeiro da saga em mais de uma década, após o fracasso do quinto longa — no qual tanto o elenco quanto a equipe criativa dos quatro anteriores foram substituídos.
Todo Mundo em Pânico 6 está em pré-produção e contará também com Shawn Wayans, que não atua desde a paródia Ela Dança com meu Ganso (2009). “O quarteto fabuloso está de volta. Estou animado demais para trabalhar e estar de volta ao lado dessas duas mulheres brilhantes”, comemorou Marlon na postagem.
Ao longo dos primeiros quatro filmes da franquia, Farris interpretou a protagonista Cindy, baseada em sobreviventes de sagas como Pânico e Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, e Hall interpretou Brenda, uma jovem de personalidade forte que alfinetava a tendência do cinema de horror hollywoodiano a matar seus personagens negros. Até o momento, nenhuma sinopse oficial foi divulgada, mas é esperado que a nova trama faça piada com a onda de sequências que dominou o filão ao longo da primeira metade da década, como Pânico 5 e 6, a trilogia Halloween (2018-2022), O Exorcista: O Devoto (2023) e o novo Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado (2025).
O roteiro será escrito pelos dois Wayans ao lado de outro de seus irmãos, Keenen Ivory, e o antigo colaborador Rick Alvarez. O projeto também é reencontro para a trupe, que não trabalha em um filme há 18 anos.
Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:
- Tela Plana para novidades da TV e do streaming
- O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
- Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
- Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial