Foi preso na tarde desta segunda-feira, 26 de janeiro, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, um homem denunciado pelo Ministério Público do Paraná pelo crime de homicídio praticado em 2005 em Cantagalo, município do Centro-Sul do estado. Ele estava foragido há pouco mais de 20 anos. O mandado de prisão foi expedido pela Vara Criminal de Cantagalo, a pedido do MPPR.
Áudio da promotora de Justiça Nayara Masquetti Valério
A prisão decorreu de investigações conduzidas pela Promotoria de Justiça de Cantagalo, que contou com troca de informações com o Núcleo de Investigações Qualificadas e a Delegacia de Polícia de Campo Largo, que executou a prisão.
O acusado foi conduzido para custódia pela Polícia Penal e ficará à disposição do Poder Judiciário para responder pelo crime praticado.
