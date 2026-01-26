Australian Open 2026 bracket, results, schedule, how to watch matches

Ben Shelton talks present and future of American tennis
American tennis star Ben Shelton chats with Mackenzie Salmon about the current state of the game and tells us about his new partnership with Thorne.
The Australian Open is down to its final 16 for both the men and women and there is a still a healthy amount of Americans in the running.
On the men’s side, No. 25 Learner Tien did America justice by taking down the favorite No. 11 Daniil Medvedev. He’ll play No. 3 Alexander Zverev in the quarterfinals. However, there are still a few Americans looking to advance to the quarterfinals. No. 8 Ben Shelton and No. 9 Taylor Fritz are looking to join Tien in the final eight, but have tough matchups of their own on the agenda.
For the women, we’ve already seen American darling Coco Gauff advance to the quarterfinals after her thrilling victory over Karolína Muchová, but she’s not the only American making a run. No. 29 Iva Jović advanced as well by winning back-to-back sets in the Round of 16. She’ll have a tough road ahead with No. 1 Aryna Sabalenka on the horizon.
Three Americans are still to play for the women, including a battle between Americans as No. 6 Jessica Pegula takes on No. 9 seed and defending champion Madison Keys. Finally, No. 4 Amanda Anisimova will play as well looking to advance to the quarterfinals herself.
Here’s how to watch these enticing Australian Open matches:
When is the Australian Open? Dates and schedule
The 2026 Australian Open began on Jan. 18. The women’s final is scheduled for Saturday, Jan. 31 and the men’s final slated to take place on Sunday, Feb. 1. Here’s how the schedule looks for the remainder of the tournament:
- Jan. 17-20: Round 1
- Jan. 21-22: Round 2
- Jan. 23-24: Round 3
- Jan. 25-26: Round 4 (Round of 16)
- Jan. 27-28: Quarterfinals
- Jan. 29: Women’s semifinals
- Jan. 30: Men’s semifinals
- Jan. 31: Women’s final
- Feb. 1: Men’s final
How to watch 2026 Australian Open: Full TV, streaming schedule
The Australian Open will be broadcast nationally on ESPN and ESPN2 throughout the tournament. Live streaming coverage is also available through ESPN Unlimited, ESPN+ and Fubo.
Australian Open 2026 schedule, draw
Men’s singles
Quarterfinals
- (1) Carlos Alcaraz vs. (6) Alex de Minaur
- (3) Alexander Zverev vs. (25) Learner Tien
- (4) Novak Djokovic vs. (5) Lorenzo Musetti/(9)Taylor Fritz
- (8) Ben Shelton/(12) Casper Ruud vs. (2) Jannik Sinner/(22) Luciano Darderi
Fourth round
- (1) Carlos Alcaraz def. (19) Tommy Paul, 7-6 (8-6), 6-4, 7-5
- (6) Alex de Minaur def. (10) Alexander Bublik, 6-4, 6-1, 6-1
- (3) Alexander Zverev def. (18) Francisco Cerundolo, 6-2, 6-4, 6-4
- (25) Learner Tien def. (11) Daniil Medvedev, 6-4, 6-0, 6-3
- (4) Novak Djokovic def. (16) Jakub Mensik, walkover
- (5) Lorenzo Musetti vs. (9) Taylor Fritz
- (8) Ben Shelton vs. (12) Casper Ruud
- (22) Luciano Darderi vs. (2) Jannik Sinner
Women’s singles
Quarterfinals
- (1) Aryna Sabalenka vs. (29) Iva Jovic
- (3) Coco Gauff vs. (12) Elina Svitolina
- (6) Jessica Pegula vs. (4) Amanda Anisimova/Xinyu Wang
- (5) Elena Rybakina/(21) Elise Mertens vs. (2) Iga Swiatek/Maddison Inglis
Fourth round
- (1) Aryna Sabalenka def. (17) Victoria Mboko, 6-1, 7-6 (7-1)
- (29) Iva Jovic def. Yulia Putintseva, 6-0, 6-1
- (3) Coco Gauff def. (19) Karolina Muchova, 6-1, 3-6, 6-3
- (12) Elina Svitolina def. (8) Mirra Andreeva, 6-2, 6-4
- (6) Jessica Pegula def. (9) Madison Keys, 6-3, 6-4
- (4) Amanda Anisimova vs. Xinyu Wang
- (5) Elena Rybakina vs. (21) Elise Mertens
- (2) Iga Swiatek vs. Maddison Inglis
Australian Open 2026 results
Men’s singles
Third round
- (1) Carlos Alcaraz def. (32) Corentin Moutet, 6-2, 6-4, 6-1
- (19) Tommy Paul def. (14) Alejandro Davidovich Fokina, 6-1, 6-1, 6-0
- (10) Alexander Bublik def. Tomás Martín Etcheverry, 7-6 (7-4), 7-6 (7-5), 6-4
- (6) Alex de Minaur def. (29) Francis Tiafoe, 6-3, 6-4, 7-5
- (3) Alexander Zverev def. (26) Cameron Norrie, 7-5, 4-6, 6-3, 6-1
- (18) Francisco Cerundolo def. (13) Andrey Rublev, 6-3, 7-6 (7-4), 6-3
- (11) Daniil Medvedev def. Fábián Marozsán, 6-7 (5-7), 4-6, 7-5, 6-0, 6-3
- (25) Learner Tien def. Nuno Borges, 7-6 (11-9), 6-4, 6-2
- (5) Lorenzo Musetti def. Tomas Machac, 5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2
- (9) Taylor Fritz def. Stan Wawrinka, 7-6 (7-5), 2-6, 6-4, 6-4
- (16) Jakub Mensik def. Ethan Quinn, 6-2, 7-6 (7-5), 7-6 (7-5)
- (4) Novak Djokovic def. Botic van de Zandschulp, 6-3, 6-4, 7-6 (7-4)
- (8) Ben Shelton def. (30) Valentin Vacherot, 6-4, 6-4, 7-6 (7-5)
- (12) Casper Ruud def. Marin Cilic, 6-4, 6-4, 3-6, 7-5
- (22) Luciano Darderi def. Karen Khachanov, 7-6 (7-5), 3-6, 6-3, 6-4
- (2) Janik Sinner def. Eliot Spizzirri, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4
Second round
- (1) Carlos Alcaraz def. Yannick Hanfmann, 7-6 (7-4), 6-3, 6-2
- (32) Corentin Moutet def. Michael Zheng, 3-6, 6-1, 6-3, 2-0 (retired)
- (19) Tommy Paul def. Thiago Agustín Tirante, 6-3, 6-4, 6-2
- (14) Alejandro Davidovich Fokina def. Reilly Opelka, 6-3, 7-6 (7-3), 5-7, 4-6, 6-4
- (10) Alexander Bublik def. Márton Fucsovics, 7-5, 6-4, 7-5
- Tomás Martín Etcheverry def. Arthur Fery, 7-6 (7-4), 6-1, 6-3
- (29) Frances Tiafoe def. Francisco Comesana, 6-4, 6-3, 4-6, 6-2
- (6) Alex de Minaur def. Hamad Medjedovic, 6-7 (5-7), 6-2, 6-2, 6-1
- (3) Alexander Zverev def. Alexandre Müller, 6-3, 4-6, 6-3, 6-4
- (26) Cameron Norrie def. Emilio Nava, 6-1, 7-6 (7-3), 4-6, 7-6 (7-5)
- (18) Francisco Cerundolo def. Damir Džumhur, 6-3, 6-2, 6-1
- (13) Andrey Rublev def. Jaime Faria, 6-4, 6-3, 4-6, 7-5
- (11) Daniil Medvedev def. Quentin Halys, 6-7 (9-11), 6-3, 6-4, 6-2
- Fábián Marozsán def. Kamil Majchrzak, 6-3, 6-4, 7-6 (7-5)
- (25) Learner Tien def. Alexander Shevchenko, 6-2, 5-7, 6-1, 6-0
- Nuno Borges def. Jordan Thompson, 6-7 (9-11), 6-3, 6-2, 6-4
- (5) Lorenzo Musetti def. Lorenzo Sonego, 6-3, 6-3, 6-4
- Tomáš Macháč def. (31) Stefanos Tsitsipas, 6-4, 3-6, 7-6 (7-5), 7-6 (7-5)
- Stan Wawrinka def. Arthur Gea, 4-6, 6-3, 3-6, 7-5, 7-6 (10-3)
- (9) Taylor Fritz def. Vít Kopřiva, 6-1, 6-4, 7-6 (7-4)
- (16) Jakub Menšik def. Rafael Jodar, 6-2, 6-4, 6-4
- Ethan Quinn def. Hubert Hurkacz, 6-4, 7-6 (7-5), 6-1
- Botic van de Zandschulp def. Shang Juncheng, 7-6 (8-6), 6-2, 6-3
- (4) Novak Djokovic def. Francesco Maestrelli, 6-3, 6-2, 6-2
- (8) Ben Shelton def. Dane Sweeny, 6-3, 6-2, 6-2
- (30) Valentin Vacherot def. Rinky Hijikata, 6-1, 6-3, 4-6, 6-2
- Marin Čilić def. (21) Denis Shapovalov, 6-4, 6-3, 6-2
- (12) Casper Ruud def. Jaumer Munar, 6-3, 7-5, 6-4
- (15) Karen Khachanov def. Nishesh Basavareddy, 6-1, 6-4, 6-3
- (22) Luciano Darderi def. Sebastian Baez, 6-3, 1-6, 6-4, 6-3
- Eliot Spizzirri def. Wu Yibing, 6-2, 6-4, 6-7 (4-7), 4-6, 6-3
- (2) Jannik Sinner def. James Duckworth, 6-1, 6-4, 6-2
First round
- (1) Carlos Alcaraz def. Adam Walton, 6-3, 7-6 (7-2), 6-2
- Yannick Hanfmann def. Zachary Zvajda, 7-5, 4-6, 6-4, 7-6 (7-3)
- Michael Zheng def. Sebastian Korda, 6-4, 6-4, 3-6, 6-7 (0-7), 6-3
- (32) Corentin Moutet def. Tristan Schoolkate, 6-4, 7-6 (7-1), 6-3
- (19) Tommy Paul def. Aleksandar Kovacevic, 6-4, 6-3, 6-3
- Thiago Augustin Tirante def. Aleksandar Vukic, 7-5, 6-2, 6-2
- Reilly Opelka def. Nicolai Budkov Jaer, 6-4, 6-3, 6-4
- (14) Alejandro Davidovich Fokina def. Filip Misolic, 6-2, 6-3, 6-3
- (10) Alexander Bublik def. Jenson Brooksby, 6-4, 6-4, 6-4
- Marton Fucsovics def. Camilo Ugo Carabelli, 7-6 (7-5), 6-1, 6-2
- Tomas Etcheverry def. Miomir Kecmanovic, 6-2, 3-6, 4-6, 6-3, 6-4
- Arthur Fery def. (20) Flavio Cobolli, 7-6 (7-1), 6-4, 6-1
- (29) Francis Tiafoe def. Jason Kubler, 7-6 (7-4), 6-3, 6-2
- Francisco Comesana def. Patrick Kypson, 6-2, 6-3, 3-6, 6-3
- Hamad Medjedovic def. Mariano Navone, 6-2, 6-7 (3-7), 6-4, 6-2
- (6) Alex de Minaur def. Mackenzie McDonald, 6-2, 6-2, 6-3
- (3) Alexander Zverev def. Gabriel Diallo, 6-7 (1-7), 6-1, 6-4, 6-2
- Alexandre Muller def. Alexei Popyrin, 2-6, 6-3, 3-6, 7-6 (7-5), 7-6 (10-4)
- Emilio Nava def. Kyrian Jacquet, 6-2, 7-5, 6-7 (5-7), 4-6, 7-6 (10-6)
- (26) Cameron Norrie def. Benjamin Bonzi, 6-0, 6-7 (2-7), 4-6, 6-3, 6-4
- (18) Francisco Cerundolo def. Zhizhen Zhang, 6-3, 7-6 (7-0), 6-3
- Damir Dzumhur def. Liam Draxl, 7-5, 6-0, 6-4
- Jaime Faria def. Alexander Blockx, 6-3, 3-6, 6-3, 6-4
- (13) Andrey Rublev def. Matteo Arnaldi, 6-4, 6-2, 6-3
- (11) Daniil Medvedev def. Jesper de Jong, 7-5, 6-2, 7-6 (7-2)
- Quentin Halys def. Alejandro Tabilo, 6-2, 6-2, 7-6 (7-2)
- Kamil Majchrzak def. Jacob Fearnley, 7-6 (7-2), 7-5, 3-6, 7-6 (7-3)
- Fabian Marozsan def. (24) Arthur Rinderknech, 6-3, 6-4, 6-7 (2-7), 6-4
- (25) Learner Tien def. Marcos Giron, 7-6 (7-2), 4-6, 3-6, 7-6 (7-3), 6-2
- Alexander Shevchenko def. Elias Ymer, 3-6, 7-5, 6-4, 6-1
- Jordan Thompson def. Juan Cerundolo, 6-7 (3-7), 7-5, 6-1, 6-1
- Nuno Borges def. (7) Felix Auger-Aliassime, 3-6, 6-4, 6-4, 0-0 (retired)
- (5) Lorenzo Musetti def. Raphael Collignon, 4-6, 7-6 (7-3), 7-5, 3-2 (retired)
- Lorenzo Sonego def. Carlos Taberner, 6-4, 6-0, 6-3
- Tomas Machac def. Grigor Dimitrov, 6-4, 6-4, 6-3
- (31) Stefanos Tsitsipas def. Shintaro Mochizuki, 4-6, 6-3, 6-2, 6-2
- Arthur Gea def. (17) Jiri Lehecka, 7-5, 7-6 (7-1), 7-5
- Stan Wawrinka def. Laslo Djere, 5-7, 6-3, 6-4, 7-6 (7-4)
- Vit Kopriva def. Jan Struff, 4-6, 6-2, 2-6, 6-3, 6-1
- (9) Taylor Fritz def. Valentin Royer, 7-6 (7-5), 5-7, 6-1, 6-3
- (16) Jakub Mensik def. Pablo Carreno Busta, 7-5, 4-6, 2-6, 7-6 (7-1), 6-3
- Rafael Jodar def. Rei Sakamoto, 7-6 (8-6), 6-1, 5-7, 4-6, 6-3
- Hubert Hurkacz def. Zizou Bergs, 6-7 (6-8), 7-6 (8-6), 6-3, 6-3
- Ethan Quinn def. (23) Tallon Griekspoor, 6-2, 6-3, 6-2
- Botic van de Zandschulp def. (27) Brandon Nakashima, 6-3, 4-6, 7-6 (7-1), 7-6 (7-3)
- Juncheng Shang def. Roberto Bautista Agut, 6-4, 6-7 (2-7), 6-4, 6-0
- Francesco Maestrelli def. Terence Atmane, 6-4, 3-6, 6-7 (4-7), 6-1, 6-1
- (4) Novak Djokovic def. Pedro Martinez, 6-3, 6-2, 6-2
- (8) Ben Shelton def. Ugo Humbert, 6-3, 7-6 (7-2), 7-6 (7-5)
- Dane Sweeny def. Gael Monfils, 6-7 (3-7), 7-5, 6-4, 7-5
- Rinky Hijikata def. Adrian Mannarino, 6-3, 6-3, 6-1
- (30) Valentin Vacherot def. Martin Damm, 6-4, 6-4, 6-4
- (21) Denis Shapovalov def. Yunchaokete Bu, 6-3, 7-6 (7-3), 6-1
- Marin Cilic def. Daniel Altmaier, 6-0, 6-0, 7-6 (7-3)
- Jaume Munar def. Dalibor Svrcina, 3-6, 6-2, 6-7 (5-7), 7-5, 6-3
- (12) Casper Ruud def. Mattia Bellucci, 6-1, 6-2, 6-4
- (15) Karen Khachanov def. Alex Michelson, 4-6, 6-4, 6-3, 5-7, 6-3
- Nishesh Basavareddy def. Christopher O’Connell, 4-6, 7-6 (9-7), 6-7 (3-7), 6-2, 6-3
- Sebastian Baez def. Giovanni Mpetshi Perricard, 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 6-3
- (22) Luciano Darderi def. Cristian Garin, 7-6 (7-5), 7-5, 7-6 (7-3)
- Eliot Spizziri def. (28) Joao Fonseca, 6-4, 2-6, 6-1, 6-2
- Yibing Wu def. Luca Nardi, 7-5, 4-6, 6-4, 6-2
- James Duckworth def. Dino Prizmic, 7-6 (7-4), 3-6, 1-6, 7-5, 6-3
- (2) Jannik Sinner def. Hugo Gaston, 6-2, 6-1, 0-0 (retired)
Women’s singles
Third round
- (1) Aryna Sabalenka def. Anastasia Potapova, 7-6 (7-4), 7-6 (9-7)
- (17) Victoria Mboko def. (14) Clara Tauson, 7-6 (7-5), 5-7, 6-3
- Yulia Putintseva def. Zeynap Somnez, 6-3, 6-7 (3-7), 6-3
- (29) Iva Jovic def. (7) Jasmine Paolini, 6-2, 7-6 (7-3)
- (3) Coco Gauff def. Hailey Baptiste, 3-6, 6-0, 6-3
- (19) Karolina Muchova def. Magda Linette, 6-1, 6-1
- (12) Elina Svitolina def. (23) Diana Shnaider, 7-6 (7-4), 6-3
- (8) Maria Andreeva def. Elena-Gabriela Ruse, 6-3, 6-4
- (6) Jessica Pegula def. Oksana Selekhmeteva, 6-3, 6-2
- (9) Madison Keys def. Karolina Pliskova, 6-3, 6-3
- Xinyu Wang def. (13) Linda Noskova, 7-5, 6-4
- (4) Amanda Anisimova def. Peyton Stearns, 6-1, 6-4
- (5) Elena Rybakina def. Tereza Valentova, 6-2, 6-3
- (21) Elise Mertens def. Nikola Bartunkova, 6-0, 6-4
- Maddison Inglis def. (16) Naomi Osaka, walkover
- (2) Iga Swiatek def. (31) Anna Kalinskaya, 6-1, 1-6, 6-1
Second round
- (1) Aryna Sabalenka def. Zhouxuon Bai, 6-3, 6-1
- Anastasia Potapova def. (28) Emma Radacunu, 7-6 (7-3), 6-2
- (17) Victoria Mboko def. Caty McNally, 6-4, 6-3
- (14) Clara Tauson def. Polina Kudermetova, 6-3, 3-6, 7-5
- Zeynap Somnez def. Anna Bondar, 6-2, 6-4
- Yulia Putintseva def. Elsa Jacquemot, 6-1, 6-2
- (29) Iva Jovic def. Priscilla Hon, 6-1, 6-2
- (7) Jasmine Paolini def. Magdalena Frech, 6-2, 6-3
- (3) Coco Gauff def. Olga Danilovic, 6-2, 6-2
- Hailey Baptiste def. Storm Hunter, 6-2, 6-1
- (19) Karolina Muchova def. Alycia Parks, 4-6, 6-4, 6-4
- Magda Linette def. Ann Li, 6-3, 6-3
- (12) Elina Svitolina def. Linda Klimovicova, 7-5, 6-1
- (23) Diana Shnaider def. Talia Gibson, 3-6, 7-5, 6-3
- Elena-Gabriela Ruse def. Ajla Tomljanovic, 6-4, 6-4
- (8) Mirra Andreeva def. Maria Sakkari, 6-0, 6-4
- (6) Jessica Pegula def. McCartney Kessler, 6-0, 6-2
- Oksana Selekhmeteva def. (25) Paula Badosa, 6-4, 6-4
- Karolina Pliskova def. Janice Tjen, 6-4, 6-4
- (9) Madison Keys def. Ashlyn Krueger, 6-1, 7-5
- (13) Linda Noskova def. Taylah Preston, 6-4, 4-6, 6-2
- Xinya Wang def. (24) Jelena Ostapenko, 4-6, 6-4, 6-4
- Peyton Stearns def. Petra Marcinko, 6-2, 7-5
- (4) Amanda Anisimova def. Katerina Siniakova, 6-1, 6-4
- (5) Elena Rybakina def. Varvara Gracheva, 7-5, 6-2
- Tereza Valentova def. Linda Fruhvirtova, 7-5, 2-6, 6-3
- (21) Elise Mertens def. Moyuka Uchijima, 6-3, 6-1
- Nikola Bartunkova def. (10) Belinda Bencic, 6-3, 0-6, 6-4
- (16) Naomi Osaka def. Sorana Cirstea, 6-3, 4-6, 6-2
- Maddison Inglis def. Laura Siegemund, 6-4, 6-7 (3-7), 7-6 (10-7)
- (31) Anna Kalinskaya def. Julia Grabher, 6-3, 6-3
- (2) Iga Swiatek def. Marie Bouzkova, 6-2, 6-3
First round
- (1) Aryna Sabalenka def. Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, 6-4, 6-1
- Zhuoxuan Bai def. Anastasia Pavlyuchenkova, 6-4, 2-6, 7-6 (12-10)
- Anastasia Potapova def. Suzan Lamens, 3-6, 7-5, 6-2
- (28) Emma Raducanu def. Mananchaya Sawangkaew, 6-4, 6-1
- (17) Victoria Mboko def. Emerson Jones, 6-4, 6-1
- Caty McNally def. Himeno Sakatsume, 6-3, 6-1
- Polina Kudermetova def. Guiomar Maristany Zuleta De Reales, 6-2, 6-3
- (14) Clara Tauson def. Dalma Galfi, 6-3, 6-3
- Zeynep Sonmez def. (11) Ekaterina Alexandrova, 7-5, 4-6, 6-4
- Anna Bondar def. Elizabeth Mandlik, 6-0, 6-4
- Yulia Putintseva def. Beatriz Haddad Maia, 3-6, 7-5, 6-3
- Elsa Jacquemot def. (20) Marta Kostyuk, 6-7 (4-7), 7-6 (4), 7-6 (10-7)
- (29) Iva Jovic def. Katie Volynets, 6-2, 6-3
- Priscilla Hon def. Marina Stakusic, 1-6, 6-4, 5-3 (retired)
- Magdalena Frech def. Veronika Erjavec, 6-1, 6-1
- (7) Jasmine Paolini def. Aliaksandra Sasnovich, 6-1, 6-2
- (3) Coco Gauff def. Kamilla Rakhimova, 6-2,6-3
- Olga Danilovic def. Venus Williams, 6-7 (5-7), 6-3, 6-4
- Storm Hunter def. Jessica Bouzas Maneiro, 6-4, 6-4
- Hailey Baptiste def. Taylor Townsend, 6-3, 6-7 (3-7), 6-3
- (19) Karolina Muchova def. Jacqueline Cristian, 6-3, 7-6 (8-6)
- Alycia Parks def. Alexandra Eala, 0-6, 6-3, 6-2
- Ann Li def. Camila Osorio, 6-4, 6-7 (5-7), 7-5
- Magda Linette def. (15) Emma Navarro, 6-3, 3-6, 3-6
- (12) Elina Svitolina def. Cristina Bucsa, 6-4, 6-1
- Linda Klimovicova def. Francesca Jones, 6-2, 3-2 (retired)
- Talia Gibson def. Anna Blinkova, 6-1, 6-3
- (23) Diana Shnaider def. Barbora Krejcikova, 2-6, 6-3, 6-3
- Elena-Gabriela Ruse def. (26) Dayana Yastremska, 6-4, 7-5
- Ajla Tomljanovic def. Yuliia Starodubtseva, 4-6, 7-6 (7-3), 6-1
- Maria Sakkari def. Leolia Jeanjean, 6-4, 6-2
- (8) Mirra Andreeva def. Donna Vekic, 4-6, 6-3, 6-0
- (6) Jessica Pegula def. Anastasia Zakharova, 6-2, 6-1
- McCartney Kessler def. Emiliana Arango, 6-3, 6-2
- Oksana Selekhmeteva def. Ella Seidel, 6-3, 3-6, 6-0
- (25) Paola Badosa def. Zarina Diyas, 6-2, 6-4
- Janice Tjen def. (22) Leylah Fernandez, 6-2, 7-6 (7-1)
- Karolina Pliskova def. Sloane Stephens, 7-6 (9-7), 6-2
- Ashlyn Krueger def. Sara Bejlek, 6-3, 6-3
- (9) Madison Keys def. Oleksandra Oliynykova, 7-6 (8-6), 6-1
- (13) Linda Noskova def. Darja Semenistaja, 6-3, 6-0
- Taylah Preston def. Shuai Zhang, 6-3, 2-6, 6-3
- Xinyu Wang def. Anhelina Kalinina, 6-3, 6-3
- (24) Jelena Ostapenko def. Rebecca Sramkova, 6-4, 6-4
- Peyton Stearns def. (27) Sofia Kenin, 6-3, 6-2
- Petra Marcinko def. Tatjana Maria, 6-3, 7-5
- Katerina Siniakova def. Panna Udvardy, 6-1, 6-2
- (4) Amanda Anisimova def. Simona Waltert, 6-3, 6-2
- (5) Elena Rybakina def. Kaja Juvan, 6-4, 6-3
- Varvara Gracheva def. Viktorija Golubic, 6-1, 2-6, 6-1
- Linda Fruhvirtova def. Lulu Sun, 6-3, 7-5
- Tereza Valentova def. (30) Maya Joint, 6-4, 6-4
- (21) Elise Mertens def. Lanlana Tararudee, 7-5, 6-1
- Moyuka Uchijima def. Solana Sierra, 6-3, 6-1
- Nikola Bartunkova def. Daria Kasatkina, 7-6 (9-7), 0-6, 6-3
- (10) Belinda Bencic def. Katie Boulter, 6-0, 7-5
- (16) Naomi Osaka def. Antonia Ruzic, 6-3, 3-6, 6-4
- Sorana Cirstea def. Eva Lys, 3-6, 6-4, 6-3
- Maddison Inglis def. Kimberly Birrell, 7-6 (8-6), 6-7 (9-11), 6-4
- Laura Siegemund def. (18) Liudmila Samsonova, 0-6, 7-5, 6-4
- (31) Anna Kalinskaya def. Sonay Kartal, 7-6 (7-3), 6-1
- Julia Grabher def. Elisabetta Cocciaretto, 7-5, 2-6, 6-4
- Marie Bouzkova def. Renata Zerazua, 6-2, 7-5
- (2) Iga Swiatek def. Yue Yuan, 7-6 (7-5), 6-3
