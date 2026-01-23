Auxerre x PSG: onde assistir, horário e escalações

Ler Resumo
Auxerre e PSG vão se enfrentar nesta sexta, 23, às 16 horas (horário de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Francês, no Stade l’Abbé-Deschamps, em Auxerre.
Saiba horários e como assistir aos jogos desta sexta, 23.
As equipes enfrentam realidades opostas na tabela, enquanto o Auxerre é o 17º, com 12 pontos, os parisienses estão na vice-liderança, com 42 pontos, na cola do líder Lens. O Auxerre só venceu uma das últimas 14 partidas que disputou, tendo sido eliminado da Copa da França para o Monaco durante esse período.
O PSG chega para o confronto após perder na última terça, 20, para o Sporting, pela Liga dos Campeões. Apesar de ter vencido sete dos últimos oito confrontos pela Ligue 1, a equipe foi eliminada da Copa da França para o Paris FC e está em um momento de turbulência na temporada.
Como assistir ao jogo entre Auxerre e PSG hoje?
Auxerre e PSG vão jogar nesta sexta, 23, às 16 horas (horário de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Francês, no Stade l’Abbé-Deschamps, em Auxerre. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.
Prováveis escalações:
Auxerre: Donovan Léon; Clément Akpa, Diomande e Senaya; Lamine Sy, Elisha Owusu, Oussama El Azzouzi e Gideon Mensah; Danny Namaso e Sinayoko; Sékou Mara. Técnico: Christophe Pélissier.
PSG: Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Senny Mayulu e Zaire-Emery; Ousmane Dembélé, Doué e Kvaratskhelia (Gonçalo Ramos). Técnico: Luis Enrique.
Odds para Auxerre e PSG:
Resultado final
Betano: Auxerre (9.75) – Empate (5.50) – PSG (1.31)
Bet 365: Auxerre (10.00) – Empate (5.75) – PSG (1.28)
Arbitragem:
- Árbitro principal:Mathieu Vernice