O setor bancário terá horários alterados durante o Carnaval. As agências permanecerão fechadas na segunda-feira, 16, e na terça-feira, 17. O atendimento presencial será retomado apenas na Quarta-feira de Cinzas, 18, a partir das 12h, seguindo o horário de Brasília. Nas localidades onde o encerramento das atividades ocorre antes das 15h, a abertura será antecipada para assegurar o período mínimo de três horas de funcionamento ao público.
Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), não haverá compensação bancária durante o período festivo, o que inclui operações de Transferência Eletrônica Disponível (TED). Em contrapartida, o Pix funcionará sem interrupções. Para quem necessita de dinheiro em espécie, os caixas eletrônicos das unidades e de redes compartilhadas seguem disponíveis.
A recomendação da Febraban é que os clientes priorizem os canais digitais para a realização de operações financeiras. “O uso de aplicativos e sites é a alternativa mais eficiente para evitar deslocamentos desnecessários”, afirma a entidade em nota.
Prazos e tributos
As contas de consumo, como água, energia e telefone, além de carnês com vencimento em 16 ou 17 de fevereiro, poderão ser quitadas na quarta-feira, 18, sem a incidência de multas. No entanto, o tratamento para impostos e tributos é distinto: caso a data de vencimento coincida com o feriado, a orientação é pela antecipação do pagamento para evitar encargos adicionais.
O período acompanha o cronograma da administração pública federal. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) estabeleceu ponto facultativo nos dois primeiros dias da semana, com atividades retornando às 14h na Quarta-feira de Cinzas.