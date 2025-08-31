Bancos e instituições financeiras do país já oferecem o Pix parcelado, que poderá ser regulamentado pelo Banco Central ainda neste mês. A autoridade monetária prepara regras a serem seguidas por todas as instituições, padronizando o serviço.

Ao menos dez instituições responderam à Folha de S.Paulo que têm a opção. Há duas modalidades: empréstimo pessoal, cujas parcelas são descontadas diretamente da conta bancária, e cartão de crédito, com desconto das parcelas na fatura. Há cobrança de juros.

O Pix é hoje o meio de pagamento mais popular do país e está na mira dos Estados Unidos. Desde o lançamento, em novembro de 2020, até o fechamento do primeiro semestre de 2025, o Pix movimentou R$ 76,2 trilhões, com 176,4 bilhões de transações.

A média de pagamento com Pix no período foi de R$ 1.362. O recorde de movimentações foi em 6 de junho deste ano, com 276,7 milhões de transações, envolvendo R$ 135,6 bilhões.

Especialistas afirmam que as regras do BC devem ampliar o uso do Pix como opção para mais de 60 milhões de brasileiros sem acesso ao cartão de crédito. Educadores financeiros, porém, recomendam cuidado, por se tratar de um empréstimo com juros.

Segundo os bancos, as taxas variam conforme o perfil do cliente. A cobrança vai de 1,59% a 9,99% ao mês, mas pode ser maior ou menor após a análise de crédito.

A contratação do parcelamento é feita no aplicativo do banco, na hora de pagar a compra por Pix por QR code ou ao digitar a chave, ou ao fazer uma transferência. Nem todos os correntistas têm acesso, e a liberação depende da renda, saldo em conta ou conforme o perfil de crédito com o banco.

Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), as instituições não serão obrigadas a oferecer o parcelamento assim que ele for regulamentado pelo BC. Algumas devem lançar o produto imediatamente e outras ao longo dos próximos meses.

A oferta do crédito, os juros e taxas e as análises de perfil não devem mudar com a normativa e deverão seguir as políticas de cada instituição, afirma a federação. “O Pix parcelado é opcional para os bancos participantes deste meio de pagamento e depende da estratégia comercial e da capacidade técnica de cada instituição financeira”, diz nota.

O advogado Thiago Amaral, sócio em meios de pagamento do BTLaw (Barcellos Tucunduva Advogados), diz que o Pix parcelado é um empréstimo bancário disfarçado e, por isso, deve ser tratado com cuidado.

“O Pix parcelado não é um Pix. É um produto financeiro, uma forma de empréstimo com liquidação via Pix. No fim das contas, o que o consumidor está contratando é um empréstimo bancário”, explica Amaral, lembrando que há a cobrança de juros do empréstimo.

No caso do parcelamento no cartão de crédito, o cliente pode pagar taxas a depender do banco e, se atrasar a fatura, pagará juros, que estão entre os mais altos do mercado.

“Cada instituição oferece o produto de forma diferente, sem uniformidade nas taxas de juros, condições contratuais ou na própria nomenclatura”, diz. Esse cenário, segundo ele, pode induzir o consumidor ao erro e tende a melhorar com a regulamentação do BC.

A educadora financeira Cíntia Senna, da Dsop, diz que, apesar de parecer uma alternativa simples e rápida, o Pix parcelado exige atenção redobrada.

“O primeiro ponto que precisa ficar claro é que o Pix parcelado é, na verdade, um empréstimo. Cada instituição dá um nome diferente, mas no fim das contas, estamos contratando crédito com juros. E por ser um empréstimo, é essencial avaliar a taxa cobrada antes de aceitar”, afirma Cíntia.

Ela diz que o consumidor precisa estar atento às taxas, especialmente quando comparadas a outras formas de pagamento ou modalidades de crédito, como o parcelamento direto no cartão.

Outro ponto apontado por Cíntia é o risco da “ilusão do desconto”. Muitas vezes, sites e lojas oferecem descontos de 5% a 10% nas compras à vista com Pix, o que pode parecer vantajoso. No entanto, se o consumidor opta pelo Pix parcelado com juros embutidos, o suposto benefício tende a desaparecer.

“É preciso comparar. Qual seria o custo de parcelar no cartão? O desconto à vista realmente compensa frente aos juros cobrados pelo Pix parcelado? O problema é que, na hora da compra, o consumidor age muito mais pela emoção, pelo impulso do que pela razão”, diz.

A educadora financeira afirma ainda que a regulamentação é essencial para facilitar a escolha.

“Estamos entregando mais uma ferramenta de crédito para uma população que, em grande parte, não tem educação financeira. É preciso entender que esse Pix parcelado não é só um meio de pagamento, é uma dívida, e como tal, deve ser planejada e comparada com outras opções de crédito.”

Murilo Rabusky, diretor de negócios da Lina Open X, empresa de soluções tecnológicas, acredita que a medida tende a beneficiar o comércio.

“Essas inovações consolidam o Brasil como líder global em pagamentos digitais. Ao incluir milhões de consumidores que poderão parcelar suas compras no Pix, o Pix Parcelado pode transformar a relação entre consumidores, lojistas e o sistema financeiro”, diz.

O que é o pix parcelado?

O Pix parcelado é uma modalidade na qual o banco faz uma operação de crédito em parcelas para o cliente que contrata o pagamento, e o estabelecimento ou pessoa física recebe o valor da operação à vista. Há hoje dois tipos de Pix parcelado sendo oferecido pelas instituições financeiras:

1 – Pix parcelado com débito direto das parcelas direto na conta do cliente: é um empréstimo pessoal, com juros; para o lojista ou quem vai receber a transferência bancária, o dinheiro é pago à vista

2 – Pix parcelado no cartão de crédito: o cliente paga o Pix à vista ao lojista ou para quem irá fazer a transferência, e parcela o valor na fatura do cartão de crédito. Inicialmente, não há juros. Pode haver taxas ou cobrança de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), mas se atrasar a parcela, pagará juros do cartão de crédito

Pix parcelado ou cartão de crédito parcelado?

A educadora financeira Cíntia Senna diz que é preciso comparar todas as opções de crédito disponíveis no mercado. Segundo ela, os empréstimos consignados, com desconto direto em folha ou na aposentadoria, costumam ter as menores taxas.

Já o empréstimo pessoal comum apresenta taxas intermediárias. Em seguida, vêm o limite do cheque especial e o rotativo do cartão de crédito, com juros que podem ultrapassar 12% ao mês.

“Se a pessoa souber usar o cartão de crédito com disciplina, pagando sempre em dia, pode ser uma alternativa mais segura do que o Pix parcelado. O problema é que muitos não conseguem manter esse controle”, afirma.

Por fim, ela acredita que a regulamentação mais clara por parte do Banco Central pode ajudar a trazer maior transparência para o consumidor. “O ideal seria termos uma ferramenta onde o consumidor possa comparar facilmente as taxas cobradas por cada empresa, o que hoje ainda não acontece de forma acessível.”

Thiago Amaral, do BTLaw (Barcellos Tucunduva Advogados), alerta para o risco de superendividamento.

“O consumidor precisa avaliar com cuidado o valor final do parcelamento. Muitas vezes, os juros tornam essa opção mais cara do que um pagamento com desconto à vista”, afirma. E diz que, com disciplina, o cartão de crédito pode ter vantagem.

Para ele, no entanto, a conta não é simples. “A maioria dos consumidores não vai fazer esse cálculo. Por isso, é essencial verificar todas as condições antes da contratação.”

Quais cuidados ao usar o pix parcelado?

Entenda tratar-se de um empréstimo com juros

Verifique e compare as taxas de juros oferecidas nas opções de crédito já disponíveis para você

Avalie se o desconto à vista compensa mesmo frente ao parcelamento, ou seja, antes de pagar no Pix parcelado para conseguir o desconto à vista, compare

Evite agir por impulso na hora da compra

Compare com outras formas de crédito, como o cartão ou o empréstimo pessoal

Se tiver acesso ao crédito consignado, faça simulações, pois a modalidade tem os juros mais baixos do mercado

Esteja atento para não contratar sem perceber

Busque informações e educação financeira antes de aderir a qualquer tipo de parcelamento no Pix

O que dizem os bancos?

C6 BANK

– O C6 Bank começou a oferecer o Pix parcelado no cartão de crédito em junho deste ano, para um grupo restrito de clientes.

– Os juros são a partir de 3,99% ao mês e é possível parcelar em até 12 vezes. A contratação é no app do banco e está sujeito à análise de crédito.

ITAÚ UNIBANCO

– O Itaú Unibanco disponibiliza o Pix parcelado utilizando o limite do cartão de crédito para todos os clientes do banco desde novembro de 2024.

– A instituição afirma que, antes de contratar, os clientes podem simular e visualizar o valor total da transação, com os juros, que variam conforme o perfil.

– A liberação está sujeita à análise de crédito e o parcelamento é em até 12 vezes.

INTER

– Fernando Bacchin, diretor de cartões do Inter, diz que o banco oferece Pix parcelado desde outubro de 2023 por meio do cartão de crédito.

– A opção aparece na hora de fazer a compra, no app, e o cliente precisa ser aprovado na política de crédito da instituição.

– Os juros são a partir de 2,99% ao mês e é possível parcelar em até 18 vezes.

SANTANDER

– O Santander começa a oferecer a partir deste mês e de forma gradual o Pix parcelado no cartão de crédito. A operação é digital, no app do banco, e o valor poderá ser pago à vista ou parcelado em até 12 vezes, com a possibilidade de começar a pagar em até três faturas futuras. A contratação é no app. Os juros são a partir de 1,59% ao mês. Pode haver cobrança de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). O Pix parcelado no empréstimo pessoal já existe desde março de 2022, com juros a partir de 2,99% ao mês e parcelamento até 24 vezes.

WILL BANK

– Rodrigo Orofino e Camila Felix, representantes do banco, afirmam que, até agora, não existe uma modalidade de Pix parcelado regulamentada pelo Banco Central e o que se discute é o “Pix Garantido”. “A confusão surge porque alguns bancos e fintechs já oferecem uma modalidade de pagamento parcelado usando o Pix, mas essa é uma solução própria e não uma funcionalidade do BC”, dizem.

– O will bank tem o Pix no crédito, que permite que o cliente utilize parte do limite do cartão de crédito para fazer um Pix, com o valor sendo debitado diretamente na fatura, oferecido desde abril de 2023. Há ainda o Pix parcelado, oferecido desde novembro de 2023 para clientes com limite de empréstimo pessoal. Os juros são personalizados e calculados conforme o perfil do cliente.

MERCADO PAGO

– Oferece o Pix parcelado desde meados de 2021, conforme o limite de crédito aprovado para cada cliente. É possível escolher entre o limite próprio e o limite no cartão de crédito.

– A oferta é personalizada e o parcelamento pode ser feito em até 12 vezes. Para transações com cartão de crédito, o Mercado Pago cobra uma taxa fixa mais um valor variável de acordo com a quantidade de parcelas escolhidas.

– Já para operações com linha de crédito, o cliente tem acesso a todas as informações no aplicativo antes de finalizar a contratação.

NUBANK

– Oferece o Pix no crédito desde julho de 2022 a todos os clientes. É possível fazer o pagamento em uma única parcela, cobrada na fatura atual do cartão de crédito ou nas duas seguintes, ou em até 12 vezes.

– Os juros e taxas estão disponíveis na simulação, e as condições variam de acordo com o perfil de cada cliente. Mais informações estão no link https://blog.nubank.com.br/pix-no-credito/

– O Pix parcelado deve ser oferecido assim que for lançado pelo Banco Central.

BRADESCO

– O Bradesco oferece, desde 2022, crédito vinculado ao Pix para clientes pessoa física quando não há saldo suficiente para concluir uma transação.

– O banco também deve passar a oferecer o Pix no cartão de crédito em breve, assim como outras linhas.

– A oferta do Pix parcelado, suas condições e juros variam por cliente e as opções são apresentada na hora da contratação

BANCO DO BRASIL

– O BB tem o Pix parcelado na modalidade empréstimo pessoal, que permite ao cliente parcelar o valor da transferência via Pix diretamente durante a transação.

– Ao realizar um Pix a partir de R$ 100, o cliente com limite de crédito disponível visualiza, na própria tela, a opção para contratação do empréstimo pessoal

– É preciso selecionar o número de parcelas e confirmar a transação. A operação é registrada como empréstimo pessoal, com juros e número de parcelas conforme o perfil do cliente.

– Mais estão no link https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/bb-parcela-pix/

BANCO PAN

– Oferece o Pix parcelado no cartão de crédito desde março de 2024 e o Pix empréstimo pessoal parcelado desde outubro do mesmo ano.

– No cartão, as taxas são a partir de 9,99% ao mês e pode haver parcelamento em até 12 vezes.

– No empréstimo pessoal, os juros são a partir de 8,60% ao mês em até 18 vezes.

– A liberação ocorre mediante limite de crédito disponível no momento da contratação.