El Barcelona enfrenta al peor equipo del torneo en busca de recuperar el liderato que el sábado asaltó el Real Madrid

El Barcelona asumió el liderato de LaLiga desde hace ya varias jornadas, sin embargo, en la semana anterior sufrió un tropezón ante la Real Sociedad y el Real Madrid dormirá como primer lugar, por lo que el equipo azulgrana necesitará el triunfo en su duelo ante Real Oviedo para recuperarlo.

Los de Hansi Flick vienen con inercia goleadora tras ganar cómodamente por un marcador de 2-4 ante el Slavia Praga a mitad de semana en la Champions League, partido en el que Fermín López destacó con doblete.

El Barcelona presume la mejor ofensiva en lo que va de LaLiga, con una cuota goleadora muy superior a cualquiera de sus rivales y el Real Oviedo es uno de los equipos más goleados y de hecho ocupa el escalón más bajo en la clasificación, asegurando un puesto en el descenso.

Raphinha Getty Images

El reto es mayúsculo para los pupilos de Guillermo Almada en su visita al Camp Nou, pero de conseguir rescatar puntos, impactaría de gran forma en el interior del equipo.

Selecciones Editoriales

Desde la llegada del uruguayo al banquillo, el equipo ha rescatado tres puntos, producto de empates y solo perdió el duelo anterior frente al Osasuna.

El Oviedo suma apenas 13 unidades y deberá apretar en la búsqueda de puntos para soñar con escalar posiciones.

Fecha y horario del Barcelona vs Real Oviedo

Jornada 21, LaLiga

Barcelona vs Real Oviedo

9:15 horas CDMX/10:15 horas E.T /Colombia, Perú, Ecuador, 10:15 horas; Argentina, Chile y Uruguay 12:15 horas

¿Dónde ver? Sky sports en México, ESPN Deportes en Estados Unidos

Alineaciones de Barcelona vs Real Oviedo

Barcelona: Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Gerard Martín, João Cancelo, Frenkie de Jong, Marc Casadó, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski.

Real Oviedo: Aarón Escandell, Javi López, Carmo, Costas, Lucas, Sibo, Colombatto, Rcina, Ilyas, Hassan y Fede Viñas.