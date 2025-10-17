De acordo com o site sil-coreano Naver, o BLACKPINK deve retornar com um novo álbum de inéditas em dezembro de 2025 – mas, ao menos por enquanto, a gravadora YG Entertainment não quis confirmar o rumor.
Em declaração oficial a outro veículo, o Soompi, a empresa disse que “nada foi decidido ainda sobre o comeback do grupo”.
Tudo sobre o comeback do BLACKPINK
Formado em 2016, o BLACKPINK se provou um dos grupos de k-pop mais bem-sucedidos da história, e uma força definitiva na expansão do gênero para o Ocidente.
Entre os grandes hits do quarteto, formado por Lisa, Jennie, Rosé e Jisoo, destaque para títulos como “Boombayah” e “Kill This Love“, que acumulam bilhões de reproduções nas plataformas digitais.
O último disco do BLACKPINK foi Born Pink (2022), de onde saíram os hits “Pink Venom” e “Shut Down“. Desde então o grupo lançou apenas mais um single, “Jump“, antes de sair em turnê com a DEADLINE World Tour.
Nos últimos anos, as integrantes do quarteto também têm aproveitado a pausa para alavancar suas carreiras solo. Lisa (Alter Ego), Rosé (Rosie), Jennie (Ruby) e Jisoo (AMORTAGE) estrearam álbuns solo nesse período, enquanto Lisa e Jisoo também investiram na atuação, com The White Lotus e Newtopia, respectivamente.
Ainda não há data de estreia ou título confirmado para o novo álbum do BLACKPINK. Fique de olho no Omelete para novidades!