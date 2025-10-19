O ex-ministro do Turismo durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), Gilson Machado (PL), afirmou neste sábado 18 que o ex-presidente “está morrendo aos poucos”. A declaração foi feita em vídeo publicado nas redes sociais, no qual Machado também criticou políticos que, segundo ele, se elegeram com o apoio de Bolsonaro.
“Eu conheço o presidente Bolsonaro. Ele está somatizando todo esse sofrimento a ele imposto. Bolsonaro está morrendo aos poucos”, disse Machado, acrescentando que as pessoas que se elegeram por Bolsonaro deveriam “parar de lutar pelo espólio do nosso maior líder, que ainda está vivo”.
Machado defendeu que todos os esforços devem ser concentrados na busca pela liberdade no País e alertou para o impacto político da possível morte de Bolsonaro durante o cumprimento de sua prisão domiciliar. “Não sei o que será do Brasil se Bolsonaro morrer no cárcere”, declarou.
O ex-presidente, de 70 anos, cumpre prisão domiciliar em Brasília desde agosto de 2025, após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos e três meses de prisão por participação em trama golpista. Bolsonaro já precisou ser hospitalizado em três ocasiões desde então.
Neste sábado, o ex-presidente foi autorizado a receber amigos em sua residência para a festa de 15 anos de sua filha, Laura Bolsonaro.
Gilson Machado também chegou a ser detido pela Polícia Federal em junho deste ano sob suspeita de tentar obter um passaporte português para o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid.