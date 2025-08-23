Após o atendimento a um incêndio em edifício na Rua Presidente Juscelino Kubitscheck, no Bairro Coqueiral, o tenente Charles Fonseca da Silva, do Corpo de Bombeiros falou com a imprensa. Ele deu detalhes do combate ao fogo.
A situação mobilizou dois caminhões ABTR do Corpo de Bombeiros, com apoio de mais uma viatura com o oficial de área.
As informações são de que um notebook que estava em cima de um cama superaqueceu, explodiu e deu início a um incêndio no colchão de um apartamento no 15º andar.
De acordo com o tenente, um bombeiro mora no edifício e foi crucial para conter o incêndio. Com as técnicas necessárias, ele praticamente eliminou as chamas.
Com a chegada dos caminhões, os militares fizeram o rescaldo e orientaram os moradores. Felizmente ninguém ficou ferido.