Pablo Marí em treino da FiorentinaDivulgação / Fiorentina
Rio – O Botafogo pode tentar a contratação do zagueiro Pablo Marí, de 31 anos, que defende a Fiorentina. De acordo com informações do site italiano “Firenze Viola”, o Alvinegro é um dos quatro brasileiros que desejam finalizar a operação pelo espanhol.
Cruzeiro, Grêmio e Corinthians também fizeram sondagens. Marí ainda tem mercado no futebol europeu e Alavés, da Espanha, e Olympiacos, da Grécia, também teriam interesse na contratação do espanhol.
Apesar de ter contrato até junho de 2027, Pablo Marí não tem mais status de “intocável” na Fiorentina e pode ser negociado. Ele fez apenas 13 partidas pelo clube italiano na última temporada.
Campeão brasileiro e da Libertadores pelo Flamengo em 2019, o zagueiro passou pelo Arsenal, pela Udinese e pelo Monza, ambos da Itália, antes de chegar ao clube de Florença neste ano.