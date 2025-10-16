Veja a matéria completa no link:
A BR-369 será totalmente duplicada em 109,2 quilômetros, entre Mamborê e Cascavel, passando por Juranda, Ubiratã e Corbélia. O investimento faz parte do Lote 5 das novas concessões rodoviárias do Paraná, cujo leilão será realizado no dia 30 de outubro, na B3 (Bolsa de Valores do Brasil), em São Paulo.
Em Ubiratã, o projeto prevê importantes melhorias na infraestrutura e segurança da rodovia. Serão construídos:
Um viaduto tipo Trombeta no entroncamento com a PR-239 (km 417);
Um viaduto tipo Parclo no km 423, funcionando como retorno em desnível;
Cinco viadutos tipo Diamante nos km 427, 430, 432, 437 e 442;
E uma nova ponte sobre o Rio Piquiri, no limite entre Ubiratã e Corbélia.
Essas obras vão garantir mais fluidez no trânsito e segurança aos motoristas que trafegam diariamente pela rodovia, considerada uma das principais ligações entre o Centro-Oeste e o Oeste do Estado.
No total, o Lote 5 prevê 238,5 km de duplicações, 55 viadutos e pontes, 19,9 km de vias marginais, 12 km de ciclovias e cinco passarelas, com investimento estimado em R$ 11,7 bilhões.
A duplicação da BR-369 é aguardada há anos e deve transformar a mobilidade entre as cidades da região, beneficiando diretamente Ubiratã e os municípios vizinhos.
