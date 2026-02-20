Breaking Bad: como estão os atores da série hoje

Afinal, como estão hoje os atores de Breaking Bad, o que aconteceu com o elenco da série e quais foram os caminhos seguidos anos depois do fim da produção que marcou uma geração?

Desde que a série terminou em 2013, os protagonistas e coadjuvantes seguiram carreiras brilhantes em Hollywood, conquistando prêmios e estrelando grandes produções. O elenco de Breaking Bad hoje está mais ativo do que nunca, provando que o legado da série vai muito além das cinco temporadas que revolucionaram a televisão.

A trajetória dos atores de Breaking Bad atualmente mostra como o impacto da série abriu portas para projetos ambiciosos. De Bryan Cranston a Aaron Paul, passando por Bob Odenkirk e Giancarlo Esposito, cada membro do elenco construiu uma carreira sólida após interpretar os personagens de Breaking Bad que conquistaram o mundo.

Para quem se pergunta por onde andam os atores de Breaking Bad, a resposta é simples: eles estão em todos os lugares, dominando cinema, televisão e até teatro.

Antes de mergulharmos na carreira dos atores de Breaking Bad, vale lembrar que a série não apenas transformou a vida de seus intérpretes, mas também redefiniu o que esperamos de um drama televisivo.

O antes e depois de Breaking Bad é visível não só na indústria, mas nas próprias trajetórias profissionais de quem fez parte desse fenômeno cultural.

O impacto de Breaking Bad na TV

Breaking Bad estreou em 2008 na AMC e rapidamente se tornou um marco na história da televisão. A série criada por Vince Gilligan acompanhou a transformação de Walter White, um professor de química diagnosticado com câncer, em um dos maiores produtores de metanfetamina do país.

Ao longo de cinco temporadas, a produção acumulou 16 prêmios Emmy entre 58 indicações, consolidando-se como uma das melhores séries já feitas.

O sucesso de Breaking Bad não foi imediato, mas cresceu exponencialmente a cada temporada. O universo da série e seus personagens conquistaram fãs ao redor do mundo com uma narrativa impecável, atuações memoráveis e uma direção cinematográfica que elevou o padrão das produções televisivas.

A química entre Bryan Cranston e Aaron Paul foi tão poderosa que se tornou o coração emocional da série.

Mais de uma década após o fim, Breaking Bad continua relevante. A série gerou o spin-off Better Call Saul, que durou seis temporadas, e o filme El Camino, lançado em 2019 na Netflix.

Vale a pena assistir a série, pois sua qualidade permanece atemporal. O legado da produção é tão forte que até hoje os fãs revisitam os 20 melhores episódios da série, celebrando momentos que definiram uma era da televisão.

Como estão os protagonistas de Breaking Bad hoje

Bryan Cranston (Walter White)

Bryan Cranston já era conhecido por seu papel como Hal em Malcolm in the Middle, mas foi como Walter White que ele alcançou o estrelato definitivo.

Sua interpretação do professor de química que se torna o temido Heisenberg rendeu quatro prêmios Emmy de Melhor Ator em Série Dramática.

Uma curiosidade, aliás: a cena favorita de Bryan Cranston é uma das mais horríveis de toda a série, demonstrando a intensidade de seu trabalho.

Após Breaking Bad, Cranston conquistou dois prêmios Tony no teatro, primeiro por interpretar o presidente Lyndon B. Johnson em All the Way e depois como Howard Beale em Network.

No cinema, recebeu uma indicação ao Oscar por sua atuação em Trumbo, de 2015, onde interpretou o roteirista Dalton Trumbo durante a era da lista negra de Hollywood.

Cranston também estrelou a série Your Honor, que durou três temporadas entre 2020 e 2023, interpretando um juiz de Nova Orleans que enfrenta dilemas morais após seu filho se envolver em um acidente.

Mais recentemente, apareceu em Asteroid City, de Wes Anderson, em 2023, e em O Esquema Fenício, também de Anderson, em 2025.

O ator mantém uma amizade próxima com Aaron Paul, com quem fundou a marca de mezcal Dos Hombres. Cranston é casado com a atriz Robin Dearden desde 1989 e tem uma filha, Taylor Dearden, que também é atriz.

Aaron Paul (Jesse Pinkman)

Aaron Paul conquistou três prêmios Emmy por sua interpretação de Jesse Pinkman, o parceiro problemático de Walter White.

O personagem, originalmente planejado para morrer na primeira temporada, tornou-se essencial para a série graças à química entre Paul e Cranston. A jornada emocional de Jesse, marcada por tragédias e redenção, é uma das mais impactantes da televisão.

Após o fim de Breaking Bad, Paul estrelou o filme El Camino: A Breaking Bad Movie, em 2019, que mostrou o destino de Jesse após os eventos finais da série.

No cinema, participou de produções como Need for Speed, Central Intelligence e Dual. Na televisão, teve papéis de destaque em Westworld, entre 2020 e 2022, interpretando Caleb Nichols, e em The Path, série da Hulu que durou três temporadas.

Paul também se destacou como dublador, dando voz a Todd Chavez na aclamada série animada BoJack Horseman, da Netflix, que durou seis temporadas. Em 2023, protagonizou o episódio Beyond the Sea da sexta temporada de Black Mirror, uma das histórias mais impactantes da série.

Mais recentemente, apareceu como ele mesmo em um episódio de It’s Always Sunny in Philadelphia ao lado de Cranston. Paul é casado com Lauren Parsekian desde 2013 e tem dois filhos. Assim como Cranston, ele mantém tatuagens comemorativas de Breaking Bad e continua envolvido com a marca Dos Hombres.

Anna Gunn (Skyler White)

Anna Gunn interpretou Skyler White, esposa de Walter, cuja vida foi destruída pelas escolhas do marido.

Skyler evoluiu de uma dona de casa preocupada para uma cúmplice relutante nos crimes de Walter, e Gunn capturou perfeitamente essa transformação complexa. Sua atuação rendeu dois prêmios Emmy de Melhor Atriz Coadjuvante em Série Dramática.

Durante o auge da série, Gunn enfrentou reações negativas de alguns fãs em relação à sua personagem, mas nunca se arrependeu do papel. Antes de Breaking Bad, ela já havia construído uma carreira sólida com papéis em The Practice e Deadwood, onde interpretou a esposa de Timothy Olyphant.

Após Breaking Bad, Gunn teve papéis regulares nas séries Gracepoint, em 2014, e Shades of Blue, em 2017. Mais recentemente, apareceu em Sugar, série da Apple TV+ estrelada por Colin Farrell, lançada em 2024.

No cinema, participou de Sully, de 2016, ao lado de Tom Hanks. Gunn tem duas filhas de seu casamento anterior com o ator Alastair Duncan.

Dean Norris (Hank Schrader)

Dean Norris deu vida a Hank Schrader, o agente da DEA e cunhado de Walter White. Hank era um homem dedicado à família e obcecado por capturar o misterioso Heisenberg, sem saber que estava caçando seu próprio parente.

A trajetória de Hank, que incluiu trauma pós-traumático e uma morte trágica, foi uma das mais comoventes da série.

Antes de Breaking Bad, Norris já tinha uma longa carreira em Hollywood, com aparições em filmes como Máquina Mortífera 2 e O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final.

Após a série, ele reprisou brevemente o papel de Hank em Better Call Saul e estrelou Under the Dome, que durou três temporadas, e Claws, que teve quatro temporadas entre 2017 e 2022.

Recentemente, Norris apareceu em Curb Your Enthusiasm, em 2024, no filme Unfrosted, de Jerry Seinfeld, e no thriller natalino Carry-On, também de 2024.

Fora das telas, o ator lançou a cerveja artesanal Schraderbrau, inspirada na cerveja caseira de seu personagem. Norris é casado e pai de cinco filhos.

Betsy Brandt (Marie Schrader)

Betsy Brandt interpretou Marie Schrader, irmã de Skyler e esposa de Hank. Marie era conhecida por seu amor pela cor roxa e sua devoção inabalável à família.

A personagem enfrentou momentos devastadores, especialmente após a morte de Hank, e Brandt trouxe profundidade emocional a cada cena.

Antes de Breaking Bad, Brandt já havia aparecido em séries como Judging Amy, JAG e ER. Após o fim da série, ela teve papéis importantes em The Michael J. Fox Show, entre 2013 e 2014, e Life in Pieces, que durou quatro temporadas até 2019. Também participou de Parenthood e Masters of Sex.

Em 2018, Brandt revelou em uma entrevista que nunca assistiu à cena da morte de Hank, tamanha era sua conexão emocional com a história.

Ela retornou ao universo de Breaking Bad no episódio final de Better Call Saul, trazendo um fechamento para Marie. Mais recentemente, estrelou a série Saint X, da Hulu, em 2023.

Brandt foi casada com Grady Olsen de 1998 até 2024, com quem teve dois filhos.

RJ Mitte (Walter White, Jr.)

RJ Mitte interpretou Walter White Jr., filho adolescente de Walter e Skyler. Assim como o ator, o personagem tinha paralisia cerebral, e Mitte trouxe autenticidade ao papel.

Walt Jr. idolatrava o pai no início da série, mas essa relação se deteriorou conforme a verdade sobre Walter veio à tona.

Mitte começou a atuar apenas dois anos antes de conseguir o papel em Breaking Bad, após se mudar para Hollywood em 2006.

Desde o fim da série, ele continuou atuando em projetos como The Oak Room, disponível na Amazon, e Guardians of Justice, da Netflix. Em 2023, participou do filme de terror The Unseen.

Além da carreira artística, Mitte é um defensor ativo da representação de pessoas com deficiência na mídia e trabalha como embaixador da United Cerebral Palsy.

Ele frequentemente fala sobre sua experiência em entrevistas e eventos, inspirando outras pessoas com deficiência a perseguirem seus sonhos. Mitte está em um relacionamento com Kennedy Blaire desde 2022.

Bob Odenkirk (Saul Goodman)

Bob Odenkirk roubou a cena como Saul Goodman, o advogado inescrupuloso e carismático que ajudava Walter e Jesse a navegarem pelo mundo do crime.

Sua performance foi tão marcante que rendeu uma série spin-off, Better Call Saul, que muitos consideram tão boa quanto Breaking Bad.

A verdade por trás de uma das cenas mais icônicas da série frequentemente envolve momentos com Saul.

Antes de Breaking Bad, Odenkirk já era uma lenda da comédia, tendo trabalhado em Saturday Night Live, The Ben Stiller Show e criado a série cult Mr. Show With Bob and David. Ele também teve papéis memoráveis em Seinfeld, Curb Your Enthusiasm e Arrested Development.

Better Call Saul durou seis temporadas, de 2015 a 2022, e rendeu a Odenkirk múltiplas indicações ao Emmy e ao Globo de Ouro. Durante as filmagens da última temporada, ele sofreu um ataque cardíaco no set, mas se recuperou completamente.

Além da série, Odenkirk estrelou o filme de ação Anônimo, em 2021, e apareceu em produções como Little Women, de Greta Gerwig, e The Post, de Steven Spielberg.

Mais recentemente, teve um papel de destaque na série Lucky Hank, da AMC, em 2023, e participou de The Bear. Odenkirk é casado com Naomi Yomtov desde 1997 e tem dois filhos.

Jonathan Banks (Mike Ehrmantraut)

Jonathan Banks interpretou Mike Ehrmantraut, o fixer meticuloso e implacável que trabalhava para Gus Fring.

Originalmente planejado como um personagem convidado na segunda temporada, Mike se tornou tão popular que foi promovido ao elenco principal. Sua morte nas mãos de Walter foi um dos momentos mais chocantes da série.

Banks tinha uma carreira extensa antes de Breaking Bad, com papéis em filmes como 48 Hours e Um Tira da Pesada, além da série Wiseguy, que durou três temporadas.

Após Breaking Bad, ele reprisou o papel de Mike em Better Call Saul, aparecendo em 61 episódios ao longo das seis temporadas do spin-off.

Além disso, Banks participou de séries como Community, onde interpretou o professor Buzz Hickey, Parks and Recreation e Modern Family. Mais recentemente, estrelou a série de ficção científica Constellation, da Apple TV+, em 2024, que foi cancelada após uma temporada.

Banks é casado com Gennera Gonzalez Cebian desde 1990, com quem tem gêmeos e uma enteada. Ele também tem uma filha de seu casamento anterior.

Giancarlo Esposito (Gus Fring)

Giancarlo Esposito criou um dos vilões mais memoráveis da televisão como Gustavo Fring, o dono da rede de fast-food Los Pollos Hermanos que escondia um império de drogas.

Gus era calculista, frio e aterrorizante, e sua morte explosiva no final da quarta temporada é uma das cenas mais icônicas da série.

Antes de Breaking Bad, Esposito já tinha uma carreira respeitável, com papéis em filmes de Spike Lee como Do the Right Thing e em clássicos como The Usual Suspects.

Após Breaking Bad, ele se tornou um dos atores mais requisitados de Hollywood para papéis de vilões e anti-heróis.

Esposito reprisou o papel de Gus Fring em Better Call Saul e desde então estrelou séries como The Mandalorian, onde interpreta Moff Gideon, The Boys, como Stan Edgar, e Parish, em 2024.

No cinema, apareceu em Megalopolis, de Francis Ford Coppola, em 2024, e foi escalado para o MCU em Capitão América: Admirável Mundo Novo, de 2025.

Esposito é pai de quatro filhas e continua sendo uma presença constante em grandes produções.

Krysten Ritter (Jane Margolis)

Krysten Ritter interpretou Jane Margolis, a senhoria e namorada de Jesse Pinkman cuja morte traumática marcou um ponto de virada na série.

A cena em que Walter assiste Jane morrer asfixiada sem fazer nada para salvá-la é uma das mais perturbadoras de Breaking Bad. Ritter descreveu a filmagem dessa cena como intensa e inesquecível.

Antes de Breaking Bad, Ritter já havia aparecido em comédias românticas como 27 Dresses e She’s Out of My League, além de séries como Veronica Mars e Gilmore Girls.

Após sua participação na série, ela estrelou Don’t Trust the B—- in Apartment 23, entre 2012 e 2013, e Jessica Jones, da Marvel, que durou três temporadas até 2019.

Ritter retornou brevemente como Jane em um flashback no filme El Camino, em 2019. Mais recentemente, apareceu em Sonic 3, em 2024.

A atriz tem um filho com seu ex-namorado, Adam Granduciel, vocalista da banda The War on Drugs.

Curiosidades sobre o elenco de Breaking Bad

O elenco de Breaking Bad criou laços que vão além das câmeras. Bryan Cranston e Aaron Paul desenvolveram uma amizade tão forte que Cranston é padrinho do filho de Paul.

Os dois também compartilham tatuagens comemorativas da série e fundaram juntos a marca de mezcal Dos Hombres, que se tornou um sucesso comercial.

Muitos atores retornaram ao universo de Breaking Bad através de Better Call Saul, incluindo Dean Norris, Betsy Brandt, Jonathan Banks, Giancarlo Esposito e até Bryan Cranston e Aaron Paul, que fizeram aparições surpresa na última temporada.

Existem 15 fatos fascinantes sobre Breaking Bad que mostram como a produção foi meticulosa em cada detalhe.

Bob Odenkirk sofreu um ataque cardíaco durante as filmagens de Better Call Saul, mas se recuperou completamente graças à rápida ação da equipe médica e de seus colegas de elenco. O incidente reforçou os laços entre o elenco e a equipe de produção.

Giancarlo Esposito revelou que se inspirou em James Gandolfini e sua interpretação de Tony Soprano para criar a complexidade de Gus Fring. Já RJ Mitte, que tem paralisia cerebral na vida real, trouxe autenticidade ao papel de Walter White Jr., ajudando a aumentar a representação de pessoas com deficiência na televisão.

Dean Norris lançou uma cerveja artesanal inspirada em seu personagem, a Schraderbrau, transformando um detalhe da série em um negócio real.

Jesse Plemons, que interpretou Todd Alquist, tornou-se um dos atores mais requisitados de Hollywood, trabalhando com Martin Scorsese em O Irlandês e Killers of the Flower Moon, e recebendo uma indicação ao Oscar por Ataque dos Cães.

O legado de Breaking Bad continua vivo através das carreiras brilhantes de seu elenco. Cada ator levou consigo as lições aprendidas durante as filmagens e construiu trajetórias impressionantes em Hollywood.

