Bundesliga-Nachholspiele im TV und Stream: Wer überträgt die Partien am Dienstag?

Aufgrund des Wintersturms “Elli” mussten Anfang Januar zwei Bundesliga-Partien abgesagt werden. Sowohl Bremen gegen Hoffenheim als auch St. Pauli gegen Leipzig werden am Dienstagabend parallel nachgeholt – wo werden die Spiele im TV und Stream übertragen?

Mittlerweile ist der Platz im Millerntor-Stadion wieder bespielbar – das war wie hier Anfang Januar nicht der Fall.

Zwei Bundesliga-Spiele am Dienstagabend, ein XXL-Spieltag in der Champions League am Mittwoch. Fußball-Fans kommen unter der Woche definitiv auf ihre Kosten. Am heutigen Dienstagabend stehen die Nachholspiele zwischen Werder und der TSG Hoffenheim in Bremen sowie zwischen dem FC St. Pauli und RB Leipzig in Hamburg auf dem Programm. Anstoß ist jeweils um 20.30 Uhr.

Wintersturm “Elli” verschiebt den Bundesliga-Re-Start für vier Teams

Diese außerplanmäßige englische Woche für vier Bundesligisten machte der Wintersturm “Elli” Anfang Januar nötig. Die Partien FC St. Pauli gegen RB Leipzig und Werder Bremen gegen die TSG Hoffenheim konnten beim eigentlichen Re-Start der Bundesliga nach der kurzen Winterpause witterungsbedingt nicht stattfinden. Schneemassen, Verwehungen und Vereisungen hatten Teile Norddeutschlands lahmgelegt, die Sicherheit der Stadionbesucher konnte nicht gewährleistet werden.

Kurz darauf hatte die DFL den 27. Januar als Nachholtermin für beide Spiele, die parallel um 20.30 Uhr angepfiffen werden, festgelegt. Da alle vier betroffenen Teams nicht in den verschiedenen europäischen Wettbewerben vertreten sind, fiel die Wahl auf eine Champions-League-Woche. Zum Abschluss der Ligaphase in der Königsklasse steigen zudem alle 18 Partien am Mittwoch, die Bundesliga steht am Dienstagabend daher im Fokus.

Bundesliga – Nachholspiele des 16. Spieltags

Wer überträgt Bremen gegen Hoffenheim und St. Pauli gegen Leipzig?

Wer die beiden Nachholspiele zwischen Bremen und Hoffenheim und St. Pauli und Leipzig live im TV beziehungsweise Stream schauen möchte, hat zwei Möglichkeiten. Die Einzelspiele laufen wie gewohnt beim Pay-TV-Anbieter Sky und im Stream auf WOW, die Konferenz wird dagegen auf DAZN übertragen. Der Streamingdienst beginnt um 19.45 Uhr mit seiner Vorberichterstattung, Sky ist ab 20 Uhr auf Sendung.

Wer keine Möglichkeit hat, die beiden Partien am Dienstagabend live zu sehen, der verpasst mit dem kicker-LIVE!-Ticker keine wichtige Szene (hier geht’s zur Konferenz). Dort findet ihr gut eine Stunde vor Spielbeginn auch die Startaufstellungen der vier Teams.

Bundesliga-Nachholspiele im Überblick

Partien: Werder Bremen gegen TSG Hoffenheim, FC St. Pauli gegen RB Leipzig – Bundesliga, 16. Spieltag

Datum: Dienstag, 27. Januar 2026

Anstoßzeit: 20.30 Uhr

Übertragung: Sky (Einzelspiele)/DAZN (Konferenz)