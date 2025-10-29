A Serasa se uniu com o Burger King para lançar uma promoção para lá de curiosa para este Halloween. Nesta sexta-feira (31/10), quem mostrar um boleto bancário, seja pago ou não, em um BK Drive participante da promoção poderá levar para casa um sanduíche Cheddar Duplo de graça.

Além disso, quem mostrar o aplicativo da Serasa instalado no celular também pode ganhar uma batata frita média para completar o combo na faixa. A promoção é válida somente das 0h01 às 23h59 de sexta, ou enquanto durarem os estoques.

De acordo com a promoção, é aceito somente um pedido por carro e CPF.

BK Drives participantes no Paraná

  • Cascavel – Avenida Brasil;
  • Curitiba – R. Bispo Dom José;
  • Curitiba – Rod. Br-116,;
  • Curitiba – Av. Marechal Floriano Peixoto;
  • Curitiba – Rua Domingo Stapasson;
  • Curitiba – Rua Jerônimo Durski;
  • Curitiba – Rua Francisco Frishmann;
  • Curitiba – Av. Silva Jardim;
  • Foz do Iguaçu – Av Jorge Schimmelpfeng;
  • Londrina – Avenida Higienópolis;
  • Londrina – Av Saul Elkind;
  • Maringá – Praça Manoel Ribas;
  • Maringá – Praça Senador Abilon de Souza Naves;
  • Pinhais – Rodovia João Leopoldo Jacomel;
  • Ponta Grossa – Rua Balduino Taques;
  • São José dos Pinhais – Av. das Torres.
Grupos de WhatsApp da Tribuna

Receba Notícias no seu WhatsApp!

Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.

Participe dos Grupos da Tribuna



Source link