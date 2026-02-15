cachoeiras gigantes perto de Curitiba

A pouco mais de 200 quilômetros do Centro de Curitiba, Prudentópolis é um destino ideal para quem busca atrações longe do movimento intenso rumo às praias no verão. A região reúne mais de 100 cachoeiras e atrai visitantes que querem aproveitar um fim de semana em meio à natureza.

A cidade oferece um roteiro completo para quem deseja se aventurar e conhecer mais sobre a história do Paraná em um ou dois dias. Pela proximidade com a capital, é possível fazer um bate-volta para explorar belezas naturais e parte da herança cultural local.

Com forte influência da cultura ucraniana, Prudentópolis se destaca pelos restaurantes e espaços que preservam receitas trazidas pelos primeiros imigrantes. A cracóvia, embutido de carne suína nobre e defumada, é um dos pratos mais conhecidos e característicos da região.

No roteiro cultural, vale visitar algumas das principais igrejas da cidade. A Igreja de São Josafat, a Igreja Cristo Rei e o Santuário Nossa Senhora das Graças são referências do estilo bizantino e expressam a forte tradição religiosa local.

Para os aventureiros, há quedas d’água que ultrapassam 100 metros de altura na região. A maior delas é o Salto São Francisco, com 196 metros, considerado um dos mais altos do Sul do Brasil. Também entram na lista de imperdíveis o Salto São Sebastião, o Salto Mlot e o Recanto Perehouski.

Como chegar ao Salto São Francisco?

O parque que abriga o Salto São Francisco combina cânions, campos naturais e trechos preservados da Mata Atlântica. A trilha tem percurso moderado, com cerca de 3,5 quilômetros (ida e volta).

No mesmo local, é possível visitar o Salto dos Cavalheiros, com aproximadamente 14 metros de altura. A queda permite banho e costuma ser parada refrescante para os visitantes. O parque é público, tem entrada gratuita e funciona de quarta-feira a segunda-feira, das 8h às 17h.

Saindo de Curitiba, o trajeto pode ser feito pela BR-277 até Prudentópolis. Outra opção é seguir até Ponta Grossa, acessar a BR-376 e, depois, a BR-373 até o destino. O Salto São Francisco, localizado entre Prudentópolis e Guarapuava, fica a cerca de 50 quilômetros do centro da cidade.