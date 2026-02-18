Caminhão carregado com farelo tomba na BR-369 em Cascavel

Na noite desta segunda-feira (16) um caminhão carregado com farelo de milho tombou na BR-369, em Cascavel. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para prestar atendimento ao motorista e registrar a ocorrência.
Segundo informações, o condutor, um homem de 46 anos, carregou o caminhão em Cascavel e seguia para Corbélia, onde mora.
Entretanto, durante o retorno acabou perdendo o controle da direção. O caminhão saiu da pista e tombou às margens da rodovia.
Apesar do sinistro, felizmente o motorista não se feriu.