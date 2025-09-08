A previsão do tempo para Mato Grosso do Sul é de calor e baixa umidade, o que mantém o alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Em Campo Grande, o dia começou com temperatura amena, mas a tendência é chegar a 37 °C.
Mato Grosso do Sul enfrenta calor intenso e baixa umidade, com alerta do Inmet. Campo Grande prevê máxima de 37°C, após mínima de 15°C. Dourados e Corumbá também registrarão altas temperaturas, com 31°C e 32°C, respectivamente. Alerta laranja emitido pelo Inmet abrange cidades do leste e centro-norte do estado, com umidade relativa do ar entre 12% e 20%. Recomenda-se evitar atividades físicas ao ar livre, hidratar-se, umidificar ambientes e usar hidratante. O baixo índice de umidade aumenta os riscos de incêndios florestais e problemas de saúde.
Segundo dados do Inmet, a temperatura mínima na Capital foi de 15 °C, com tendência de alta ao longo do dia. Em Dourados e Corumbá, a previsão é semelhante, com máxima de 31 °C e 32 °C, respectivamente.
Por conta do calor e da baixa umidade, o Inmet mantém o alerta laranja até 20h para cidades do leste e centro-norte de MS: Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Sonora, Selvíria e Três Lagoas.
Nessas cidades, a umidade relativa do ar varia entre 20% e 12%, índice muito abaixo do mínimo ideal preconizado pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que é de 60%. Nessas condições adversas, aumenta o risco de incêndios florestais e de problemas de saúde.
A orientação é evitar atividades físicas ao ar livre, beber bastante água, umidificar o ambiente e usar hidratante na pele.
Receba as principais notícias do Estado pelo Whats. Clique aqui para acessar o canal do Campo Grande News e siga nossas redes sociais.