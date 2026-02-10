Carnaval na Estância Ouro Fino terá atividades infantis, trilhas e trio de samba

De domingo (14/2) a quarta-feira (18/2), a Estância Ouro Fino terá uma programação especial para o Carnaval. O espaço reúne atividades temáticas, recreação, música ao vivo, oficinas criativas e experiências em contato com a natureza.

Um dos principais destaques é a programação voltada ao público infantil. O Esquadrão da Diversão promove atividades e oficinas temáticas entre domingo e terça-feira (17/2), sempre das 14h às 16h30.

A agenda inclui bailes infantis, circuitos de desafios, jogos coletivos, pintura facial, dança, música e brincadeiras adaptadas para diferentes faixas etárias. Cada dia terá um tema especial, como Abre Alas do Carnaval, Carnaval das Cores, Bloco das Brincadeiras e Grande Baile de Carnaval.

Já o Agita Eventos participa diariamente, das 11h às 17h, com atrações como chute a gol, atividades de desenho e pintura, DJ e recreações livres. Nos dias 15 e 16 de fevereiro, o espaço recebe ainda um Trio de Samba, das 14h às 16h, com música ao vivo.

No dia 14 de fevereiro, às 10h, acontece uma trilha guiada em parceria com a Procorrer. Já no dia 15 de fevereiro, das 14h às 16h30, a Chácara Mato Preto promove oficinas de joias biodegradáveis e paraquedas, ampliando as opções de atividades para o público.

Foto: Divulgação/Ouro Fino.

Feiras paralelas

Além do entretenimento, o público poderá visitar a Feira Mulheres de Bateias, que reúne artesanato, produtos autorais, perfumaria, brechós, pães, geleias e delicatessens. Os expositores variam ao longo dos dias, com funcionamento sempre das 10h às 17h.

A programação inclui ainda a exposição de móveis rústicos da Krisart Móveis, disponível no mesmo horário. A área gastronômica fica por conta da Karina Steakhouse, responsável pela alimentação, bebidas e serviços durante todo o período do evento, de 14 a 18 de fevereiro, das 11h às 17h.

Além das atrações de Carnaval, a Estância Ouro Fino oferece piscinas de água mineral, mais de sete trilhas sinalizadas por cores, além de parques infantis equipados. O espaço também disponibiliza a reserva de churrasqueiras individuais ou coletivas, que pode ser feita de forma online.

A Estância funciona das 7h20 às 18h. Os ingressos estão disponíveis no site oficial, com parcelamento em até três vezes e valores a partir de R$ 30,00 para meia-entrada.