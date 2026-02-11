Carne na panela de pressão: 7 receitas suculentas para o jantar

A panela de pressão é uma grande aliada quando o objetivo é preparar carnes suculentas e macias. Com ela, é possível transformar cortes simples em verdadeiras delícias, garantindo refeições irresistíveis. Além disso, ela facilita os preparos, reduzindo o tempo na cozinha e intensificando os sabores. Por isso, confira 7 receitas incríveis de carne na panela de pressão para você preparar em casa!

Ingredientes

1 kg de coxão duro cortado em cubos

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e picados

2 tomates sem sementes e picados

1 colher de sopa de molho de tomate

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de chá de cominho

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

500 ml de caldo de carne

3 batatas descascadas e cortadas em cubos

descascadas e cortadas em cubos 1 cenoura descascada e cortada em rodelas

1 folha de louro

Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne e doure. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte os tomates, o molho de tomate, a páprica doce, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Cubra com o caldo de carne, coloque a folha de louro e tampe a panela. Cozinhe por 25 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e coloque as batatas e a cenoura. Leve novamente ao fogo médio e cozinhe por mais 10 minutos, sem tampa. Desligue o fogo e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.

Ingredientes

1 kg de pernil suíno cortado em pedaços

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e picados

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de páprica defumada

1 fio de azeite de oliva

200 ml de molho barbecue

barbecue 500 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o pernil, o sal e a páprica e misture. Cubra com água e tampe a panela. Cozinhe por 40 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Acrescente o molho barbecue, misture e leve ao fogo médio para cozinhar por mais 5 minutos, sem a tampa. Sirva em seguida.

Ingredientes

1 kg de rabo bovino em pedaços

1 cebola descascada e picada

descascada e picada 3 dentes de alho descascados e picados

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 fio de azeite de oliva

1 folha de louro

500 ml de água

1 maço de agrião

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o rabo bovino, o sal, a pimenta-do-reino e a folha de louro e misture. Acrescente a água e tampe a panela. Cozinhe por 50 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Junte o agrião e leve ao fogo médio para cozinhar por mais 5 minutos, sem a tampa. Sirva em seguida.

Acém com mandioca e cenoura (Imagem: Joe Gough | Shutterstock)

Ingredientes

1 kg de acém cortado em cubos

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e picados

2 mandiocas descascadas e picadas

2 cenouras descascadas e fatiadas

2 tomates sem sementes e picados

sem sementes e picados 1 colher de sopa de molho de tomate

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 folha de louro

500 ml de caldo de carne

Tomilho para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o acém e doure. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte os tomates, o molho de tomate, a páprica defumada, o sal, a pimenta-do-reino e a folha de louro e misture. Cubra com o caldo de carne e tampe a panela. Cozinhe por 25 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e espere a pressão sair. Junte as mandiocas e as cenouras e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos, sem tampar. Desligue o fogo e finalize com o tomilho. Sirva em seguida.

Ingredientes

1,5 kg de costela bovina cortada em pedaços

bovina cortada em pedaços 1 cebola descascada e fatiada

4 dentes de alho descascados e amassados

350 ml de cerveja preta

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 punhado de cebolinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Enquanto isso, em um recipiente, coloque a costela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Transfira para a panela de pressão e doure. Junte a cerveja preta e tampe a panela. Cozinhe por 40 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e espere a pressão sair. Abra a panela e finalize com a cebolinha. Sirva em seguida.

Músculo ao molho madeira (Imagem: lhmfoto | Shutterstock)



6. Músculo ao molho madeira

Ingredientes

1 kg de músculo cortado em pedaços grandes

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de manteiga

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 xícara de chá de cogumelo paris fatiado

fatiado 1/2 xícara de chá de vinho madeira

1 1/2 xícara de chá de caldo de carne

1 colher de chá de farinha de trigo

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o músculo com sal e pimenta-do-reino. Aqueça o azeite de oliva e a manteiga em uma panela de pressão e doure a carne de todos os lados. Acrescente a cebola e o alho e doure. Adicione o cogumelo e o vinho madeira, raspando o fundo da panela para soltar os sabores. Ferva até o álcool evaporar. Junte o caldo de carne, misture e tampe a panela. Cozinhe por 35 minutos após pegar pressão.

Desligue o fogo, aguarde a pressão sair naturalmente e abra a panela. Reserve. Em um recipiente, dissolva a farinha de trigo em um pouco de caldo de carne, despeje na panela e cozinhe sem tampa até o molho engrossar. Sirva em seguida.

Ingredientes

1 kg de patinho cortado em cubos

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e picados

1 tomate sem sementes e picado

1 brócolis em floretes

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Água quente para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure o patinho aos poucos. Acrescente a cebola e o alho e refogue até ficarem dourados. Junte o tomate e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra a carne com água quente, tampe a panela e cozinhe por 30 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair naturalmente e abra a panela. Acrescente os floretes de brócolis, misture delicadamente e cozinhe, sem tampa, por mais 7 minutos. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.