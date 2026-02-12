Ceará tem aviso de chuvas intensas até esta quinta-feira (12) - Ceará

Todo o Ceará está sob aviso de chuvas intensas das 22h desta quarta-feira (11) às 10h desta quinta-feira (12), de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Há ainda a possibilidade de rajadas de evento e descargas elétricas.

A maioria dos municípios (62) possuem risco médio eventos de precipitação intensa, entre 41$ e 70% de probabilidade. A região do Cariri tem todos os municípios nessa faixa de possibilidade.

O Litoral de Fortaleza está com todos os municípios na faixa de risco potencial, com 20% a 40% de chance de chuvas intensas. (Veja a lista completa abaixo)

Segundo o aviso meteorológico da Funceme, as áreas classificadas com risco médio devem registrar chuvas entre a noite desta quarta e a madrugada desta quinta. Já as de risco potencial têm previsão de precipitações mais fortes entre a madrugada e a manhã de quinta. 

Previsão do tempo 

A previsão do tempo, segundo o órgão de meteorologia, é de aumento gradual de nebulosidade e chuva no Estado até a próxima sexta-feira (13). 

Nesta quinta-feira, são previstos maiores acumulados de chuva nas regiões Cariri, Jaguaribana, sul do Sertão Central e Inhamuns e áreas do Litoral de Fortaleza e Maciço de Baturité. Já na sexta-feira, os maiores acumulados devem ser em áreas das regiões Litoral Norte e Cariri. 

Veja as chances de chuva nos municípios até esta quinta-feira (12)

Risco médio (41% a 70%) 

  • Alto Santo

  • Aracati

  • Ereré

  • Ibicuitinga

  • Icapuí

  • Icó

  • Iracema

  • Itaiçaba

  • Jaguaretama

  • Jaguaribara

  • Jaguaribe

  • Jaguaruana

  • Limoeiro do Norte

  • Morada Nova

  • Orós

  • Palhano

  • Pereiro

  • Potiretama

  • Quixeré

  • Russas

  • São João do Jaguaribe

  • Tabuleiro do Norte

  • Abaiara

  • Altaneira

  • Aurora

  • Baixio

  • Barbalha

  • Barro

  • Brejo Santo

  • Caririaçu

  • Cariús

  • Cedro

  • Crato

  • Farias Brito

  • Granjeiro

  • Ipaumirim

  • Jardim

  • Jati

  • Juazeiro do Norte

  • Jucás

  • Lavras da Mangabeira

  • Mauriti

  • Milagres

  • Missão Velha

  • Nova Olinda

  • Penaforte

  • Porteiras

  • Santana do Cariri

  • Umari

  • Várzea Alegre

  • Aiuaba

  • Antonina do Norte

  • Araripe

  • Assaré

  • Campos Sales

  • Iguatu

  • Potengi

  • Quixelô

  • Saboeiro

  • Salitre

  • Solonópole

  • Tarrafas

Risco potencial (20% a 40%)

  • Paracuru

  • Paraipaba

  • Pentecoste

  • São Gonçalo do Amarante

  • São Luís do Curu

  • Aquiraz

  • Beberibe

  • Cascavel

  • Caucaia

  • Chorozinho

  • Eusébio

  • Fortaleza

  • Horizonte

  • Itaitinga

  • Maracanaú

  • Maranguape

  • Pacajus

  • Pacatuba

  • Pindoretama

  • Acarape

  • Aracoiaba

  • Aratuba

  • Barreira

  • Baturité

  • Capistrano

  • Guaiúba

  • Guaramiranga

  • Itapiúna

  • Mulungu

  • Ocara

  • Pacoti

  • Palmácia

  • Redenção

  • Fortim

  • Caridade

  • Ibaretama

Risco baixo (Abaixo de 20%)

  • Acaraú

  • Alcântaras

  • Amontada

  • Barroquinha

  • Bela Cruz

  • Camocim

  • Chaval

  • Cruz

  • Granja

  • Itarema

  • Jijoca de Jericoacoara

  • Marco

  • Martinópole

  • Massapê

  • Meruoca

  • Miraíma

  • Moraújo

  • Morrinhos

  • Santana do Acaraú

  • Senador Sá

  • Sobral

  • Uruoca

  • Apuiarés

  • General Sampaio

  • Irauçuba

  • Itapajé

  • Itapipoca

  • Paramoti

  • Tejuçuoca

  • Trairi

  • Tururu

  • Umirim

  • Uruburetama

  • Ararendá

  • Cariré

  • Carnaubal

  • Coreaú

  • Croatá

  • Forquilha

  • Frecheirinha

  • Graça

  • Groaíras

  • Guaraciaba do Norte

  • Hidrolândia

  • Ibiapina

  • Ipaporanga

  • Ipu

  • Ipueiras

  • Mucambo

  • Nova Russas

  • Pacujá

  • Pires Ferreira

  • Poranga

  • Reriutaba

  • São Benedito

  • Tianguá

  • Ubajara

  • Varjota

  • Viçosa do Ceará

  • Banabuiú

  • Acopiara

  • Arneiroz

  • Boa Viagem

  • Canindé

  • Catarina

  • Catunda

  • Choró

  • Crateús

  • Deputado Irapuan Pinheiro

  • Independência

  • Itatira

  • Madalena

  • Milhã

  • Mombaça

  • Monsenhor Tabosa

  • Novo Oriente

  • Parambu

  • Pedra Branca

  • Piquet Carneiro

  • Quiterianópolis

  • Quixadá

  • Quixeramobim

  • Santa Quitéria

  • Senador Pompeu

  • Tamboril

  • Tauá

 

 

