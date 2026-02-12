Ceará tem aviso de chuvas intensas até esta quinta-feira (12) - Ceará

Todo o Ceará está sob aviso de chuvas intensas das 22h desta quarta-feira (11) às 10h desta quinta-feira (12), de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Há ainda a possibilidade de rajadas de evento e descargas elétricas.
A maioria dos municípios (62) possuem risco médio eventos de precipitação intensa, entre 41$ e 70% de probabilidade. A região do Cariri tem todos os municípios nessa faixa de possibilidade.
O Litoral de Fortaleza está com todos os municípios na faixa de risco potencial, com 20% a 40% de chance de chuvas intensas. (Veja a lista completa abaixo)
Segundo o aviso meteorológico da Funceme, as áreas classificadas com risco médio devem registrar chuvas entre a noite desta quarta e a madrugada desta quinta. Já as de risco potencial têm previsão de precipitações mais fortes entre a madrugada e a manhã de quinta.
Previsão do tempo
A previsão do tempo, segundo o órgão de meteorologia, é de aumento gradual de nebulosidade e chuva no Estado até a próxima sexta-feira (13).
Nesta quinta-feira, são previstos maiores acumulados de chuva nas regiões Cariri, Jaguaribana, sul do Sertão Central e Inhamuns e áreas do Litoral de Fortaleza e Maciço de Baturité. Já na sexta-feira, os maiores acumulados devem ser em áreas das regiões Litoral Norte e Cariri.
Veja as chances de chuva nos municípios até esta quinta-feira (12)
Risco médio (41% a 70%)
- Alto Santo
- Aracati
- Ereré
- Ibicuitinga
- Icapuí
- Icó
- Iracema
- Itaiçaba
- Jaguaretama
- Jaguaribara
- Jaguaribe
- Jaguaruana
- Limoeiro do Norte
- Morada Nova
- Orós
- Palhano
- Pereiro
- Potiretama
- Quixeré
- Russas
- São João do Jaguaribe
- Tabuleiro do Norte
- Abaiara
- Altaneira
- Aurora
- Baixio
- Barbalha
- Barro
- Brejo Santo
- Caririaçu
- Cariús
- Cedro
- Crato
- Farias Brito
- Granjeiro
- Ipaumirim
- Jardim
- Jati
- Juazeiro do Norte
- Jucás
- Lavras da Mangabeira
- Mauriti
- Milagres
- Missão Velha
- Nova Olinda
- Penaforte
- Porteiras
- Santana do Cariri
- Umari
- Várzea Alegre
- Aiuaba
- Antonina do Norte
- Araripe
- Assaré
- Campos Sales
- Iguatu
- Potengi
- Quixelô
- Saboeiro
- Salitre
- Solonópole
- Tarrafas
Risco potencial (20% a 40%)
- Paracuru
- Paraipaba
- Pentecoste
- São Gonçalo do Amarante
- São Luís do Curu
- Aquiraz
- Beberibe
- Cascavel
- Caucaia
- Chorozinho
- Eusébio
- Fortaleza
- Horizonte
- Itaitinga
- Maracanaú
- Maranguape
- Pacajus
- Pacatuba
- Pindoretama
- Acarape
- Aracoiaba
- Aratuba
- Barreira
- Baturité
- Capistrano
- Guaiúba
- Guaramiranga
- Itapiúna
- Mulungu
- Ocara
- Pacoti
- Palmácia
- Redenção
- Fortim
- Caridade
- Ibaretama
Risco baixo (Abaixo de 20%)
- Acaraú
- Alcântaras
- Amontada
- Barroquinha
- Bela Cruz
- Camocim
- Chaval
- Cruz
- Granja
- Itarema
- Jijoca de Jericoacoara
- Marco
- Martinópole
- Massapê
- Meruoca
- Miraíma
- Moraújo
- Morrinhos
- Santana do Acaraú
- Senador Sá
- Sobral
- Uruoca
- Apuiarés
- General Sampaio
- Irauçuba
- Itapajé
- Itapipoca
- Paramoti
- Tejuçuoca
- Trairi
- Tururu
- Umirim
- Uruburetama
- Ararendá
- Cariré
- Carnaubal
- Coreaú
- Croatá
- Forquilha
- Frecheirinha
- Graça
- Groaíras
- Guaraciaba do Norte
- Hidrolândia
- Ibiapina
- Ipaporanga
- Ipu
- Ipueiras
- Mucambo
- Nova Russas
- Pacujá
- Pires Ferreira
- Poranga
- Reriutaba
- São Benedito
- Tianguá
- Ubajara
- Varjota
- Viçosa do Ceará
- Banabuiú
- Acopiara
- Arneiroz
- Boa Viagem
- Canindé
- Catarina
- Catunda
- Choró
- Crateús
- Deputado Irapuan Pinheiro
- Independência
- Itatira
- Madalena
- Milhã
- Mombaça
- Monsenhor Tabosa
- Novo Oriente
- Parambu
- Pedra Branca
- Piquet Carneiro
- Quiterianópolis
- Quixadá
- Quixeramobim
- Santa Quitéria
- Senador Pompeu
- Tamboril
- Tauá