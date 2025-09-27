O Chelsea tem a chance de se reabilitar na Premier League neste sábado (27). Na cola do G-4, o atual campeão mundial recebe o Brighton, às 11h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, pela abertura da 6ª rodada.
A equipe de Enzo Maresca perdeu a invencibilidade no Campeonato Inglês no fim de semana passado, ao cair para o Manchester United, em clássico disputado em Old Trafford. Com oito pontos, o Chelsea é o 6º colocado, na briga do grupo que se garante na próxima Champions League.
O Brighton, por sua vez, aparece bem mais abaixo. Está em 14º lugar, com cinco pontos, em uma campanha irregular que o deixa mais próximo da zona de rebaixamento, hoje aberta pelo Aston Villa, do que das primeiras posições.
Onde assistir a Chelsea x Brighton?
Chelsea x Brighton terá transmissão ao vivo do Disney+ a partir de 11h deste sábado.
Palpites para Chelsea x Brighton:
-
André Esmeriz: Chelsea 3 x 1 Brighton
-
Gabriel Guedes: Chelsea 2 x 1 Brighton
-
Vinicius Ribeiro: Chelsea 3 x 1 Brighton
Prováveis escalações para Chelsea x Brighton:
Além de Sánchez, expulso contra o United, Enzo Maresca segue sem quatro jogadores machucados no Chelsea: o zagueiro Badiashile, os volantes Lavia e Essugo e o atacante Delap.
Os Blues podem atuar com: Jorgensen; Reece James, Fofana, Chalobah e Cucurella; Caicedo e Enzo Fernández; Estêvão, Palmer e Pedro Neto; João Pedro.
O Brighton vai a campo apenas com o desfalque do zagueiro Webster, machucado e sem prazo para retornar aos campos.
Fabian Hurzeler deve escalar: Vergruggen; Veltman, Dunk, Van Hecke e Kadroglu; Baleba e Ayari; Minteh, Gruda e Mitoma; Rutter.