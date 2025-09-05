Na noite de 7 de setembro de 2025, um evento astronômico chamará a atenção de astrônomos e entusiastas em diversas partes do mundo: o eclipse lunar total mais longo desde 2022. Conhecido como “Lua de Sangue”, o fenômeno durará 82 minutos em sua totalidade.
Infelizmente, o Brasil não estará entre as localidades onde o evento será visível a olho nu, mas transmissões ao vivo serão oferecidas para garantir que ninguém perca o espetáculo. Regiões na Ásia, Austrália Ocidental, Europa e África terão a melhor visibilidade.
Detalhes do eclipse lunar total
Este tipo de eclipse ocorre quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre o satélite. A luz solar que passa pela atmosfera terrestre atinge a Lua com uma tonalidade avermelhada, criando o conhecido efeito da “Lua de Sangue”.
O evento de 2025 será especial, pois coincide com o perigeu lunar, quando a Lua está mais próxima da Terra, aparecendo maior no céu.
Visibilidade global
Ainda que não visível na América do Sul, o eclipse terá alcance global, com aproximadamente 77% da população mundial podendo assistir, contanto que o clima permita. A extensão da totalidade por 82 minutos o classifica entre os mais extensos dos últimos anos.
Para astrônomos, é uma oportunidade de estudar a interação dinâmica entre Terra, Sol e Lua, exigindo certa preparação para estudiosos.
Como assistir ao eclipse pela internet
Para brasileiros e outros que não terão uma visão direta do eclipse, a solução está nas transmissões ao vivo disponíveis na internet. Canais do YouTube devem iniciar suas coberturas a partir das 12h, hora de Brasília, permitindo que todos possam experienciar o evento como se estivessem observando in loco.
O eclipse lunar total do próximo setembro promete ser um fenômeno de grande relevância tanto científica quanto cultural.