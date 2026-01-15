Clayton Kershaw joins USA for 2026 World Baseball Classic

\n\n”,”providerName”:”Twitter”,”providerUrl”:”https://twitter.com”,”thumbnail_url”:null,”type”:”oembed”,”width”:550,”contentType”:”rich”},{“__typename”:”Markdown”,”content”:”Here is what Team USA looks like so far, with final rosters set to be released in early February:\n\nC: Cal Raleigh, Will Smith \n1B: Bryce Harper \n2B: Brice Turang \nSS: Bobby Witt Jr., Gunnar Henderson \n3B: Ernie Clement \nOF: Byron Buxton, Corbin Carroll, Pete Crow-Armstrong, Aaron Judge \nDH: Kyle Schwarber \nP: David Bednar, Clay Holmes, Griffin Jax, Clayton Kershaw, Nolan McLean, Mason Miller, Joe Ryan, Paul Skenes, Tarik Skubal, Gabe Speier, Logan Webb”,”type”:”text”}],”relativeSiteUrl”:”/news/clayton-kershaw-usa-2026-world-baseball-classic”,”contentType”:”news”,”subHeadline”:null,”summary”:”LOS ANGELES — Months removed from a storybook ending to his big league career, one of the greatest pitchers of his generation is coming out for an encore.\nClayton Kershaw will represent the U.S. in the upcoming World Baseball Classic, Team USA announced on Thursday. 