O CNPq e a DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft, Sociedade Alemã de Amparo à Pesquisa) investirão R$ 4 milhões para financiar até 10 projetos conjuntos de pesquisas em cooperação bilateral em áreas de interesse comum para ambos os países, com prioridade para ciências agrárias, ciências florestais e medicina veterinária.
O prazo para submissão de propostas vai até 15 de dezembro. O valor-limite por projeto é de R$ 400 mil, sendo R$ 300 mil em bolsas nas modalidades Desenvolvimento Tecnológico e Inovação no Exterior Júnior (DEJ) e Sênior (DES), e R$ 100 mil para despesas de custeio. A duração dos projetos será de 36 meses.
As propostas deverão ter um coordenador brasileiro e um alemão. Conforme as regras da chamada, a proposta apresentada pelo coordenador brasileiro deverá ter proposta correspondente submetida à DFG pelo coordenador alemão.
Sobre a parceria
O CNPq mantém relações com a DFG desde 1983 e já realizou quatro chamadas bilaterais em parceria com a agência alemã – em 2007, 2008, 2010 e 2013. Resultado de intensas negociações iniciadas em 2023, o mais recente instrumento de cooperação entre as duas agências foi assinado em 26 de agosto de 2024. Trata-se de um Memorando de Entendimento com o objetivo de promover a cooperação científica entre cientistas e instituições científicas localizados na Alemanha e no Brasil em todos os domínios da investigação orientada para o conhecimento em ciências e humanidades.
A DFG é a mais importante agência de financiamento à pesquisa da Alemanha. Fundada em 1951, trata-se de uma organização autônoma de direito privado que apoia projetos de pesquisa trabalhando em universidades ou instituições de pesquisa, selecionadas em processos competitivos transparentes. A origem do orçamento da DFG é o Governo Federal Alemão (aprox. 70%) e as Províncias (aprox. 30%). O orçamento anual é estimado em 3,9 bilhões de euros, equivalente a aproximadamente 21 bilhões de reais. A principal tarefa do DFG é promover pesquisa de excelência baseada no conhecimento, especialmente nas universidades.
Acesse a chamada do CNPq.
Acesse a chamada da DFG.