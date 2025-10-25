A apresentação de Natal do Colégio Marista Paranaense será realizada no dia 2 de dezembro (terça-feira, às 19h30). Com o tema “O amor nos faz maior — um Natal de fé, missão e esperança”, a cantata será realizada na fachada do prédio histórico da administração do colégio.
Em 2024, a apresentação reuniu mais de três mil pessoas. O público acompanhou um coral formado por 53 crianças, todas vestidas de branco e caracterizadas como anjos, interpretando canções natalinas clássicas e contemporâneas. A apresentação integrou oficialmente o Natal de Curitiba, calendário anual de eventos festivos da cidade.
Neste ano, a expectativa é de um público ainda maior. O espetáculo ganhará um novo enredo inspirado na poética de São Marcelino Champagnat, fundador do Instituto Marista. A proposta é levar aos espectadores uma narrativa de emoção, fé e propósito, reforçando valores como fraternidade, empatia e amor ao próximo.
Segundo Lucas Cardoso de Souza, analista artístico do colégio e membro da equipe de produção, os preparativos têm movimentado toda a comunidade escolar. “A cada ano, a expectativa se renova: ver as crianças nos ensaios, serem acolhidas pelos seus anjos, colaboradores que as acompanham com carinho é testemunhar a educação pelo afeto acontecendo na prática”, afirma.
A coordenadora do Núcleo de Atividades Complementares (NAC), Emanuela Bonamigo Cordeiro, destaca que a Cantata já ultrapassou o status de simples apresentação musical. “Estamos vivendo intensamente os preparativos da Cantata, um evento que já mora no coração da escola e da comunidade marista. Mais do que uma apresentação, a Cantata é uma experiência de acolhida e amor partilhado”, diz.
A Cantata será gratuita e aberta ao público, e contará com uma ação solidária de arrecadação. No ano passado, mais de mil crianças atendidas pelos projetos sociais da rede Marista receberam brinquedos e presentes doados por famílias, estudantes e voluntários.
Serviço
Cantata Natal do Colégio Marista Paranaense
Local: prédio histórico do Colégio, localizado na Rua Bispo Dom José, nº 2674, no bairro Seminário
Horário: início às 19h30
Entrada gratuita
