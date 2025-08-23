Um motociclista foi socorrido no início da tarde desta segunda-feira (30) após ser vítima de um acidente de trânsito. A colisão entre uma caminhonete e uma moto se deu na Rua Antonina com a Rua Riachuelo, mobilizando as equipes do Corpo de Bombeiros.
Segundo as informações, cada um dos veículos seguia por uma das vias e bateram no cruzamento, o qual é controlado por semáforo.
Com o impacto, o piloto da moto sofreu a queda e precisou do atendimento do Corpo de Bombeiros. Ele teve contusões na escapula e dorso, sendo encaminhado à Casa Hospitalar para ser reavaliado e medicado.
Ambos os veículos apresentaram avarias, sendo que uma equipe da Transitar foi acionada para registrar o acidente e tomar as medidas cabíveis.