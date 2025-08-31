Um acidente do tipo colisão frontal envolvendo dois veículos foi registrado na manhã deste domingo (24), por volta das 11 horas, no km 334 da BR-153, em Irati, Paraná. O incidente resultou em duas pessoas lesionadas e mobilizou equipes de resgate do SAMU e do Corpo de Bombeiros.
Os veículos envolvidos foram um Fiat Pulse, de cor cinza e placas de Irati (PR), e um Chevrolet Cruze, de cor preta, também com placas do município. O condutor do Fiat Pulse, um homem de 18 anos, sofreu lesões leves e foi encaminhado pelo SAMU para atendimento médico. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool.
No Chevrolet Cruze, o condutor, um homem de 33 anos, não sofreu ferimentos. Ele também realizou o teste do bafômetro, que teve resultado negativo para consumo de álcool. A passageira do veículo, uma mulher de 71 anos, teve lesões leves e foi encaminhada para atendimento médico pela equipe do Corpo de Bombeiros.
As causas do acidente não foram informadas. As autoridades competentes realizaram os procedimentos de praxe no local para garantir a segurança e o fluxo do trânsito.