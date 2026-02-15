Com IOF em VGBL, setor segurador tem queda de 4,7% na receita em 2025, diz Susep | Finanças

As receitas do setor segurador caíram 4,7% em 2025, para R$ 415,09 bilhões. No mesmo período, as indenizações, resgates, benefícios e sorteios avançaram 9,5%, para R$ 265,3 bilhões. Os dados constam no boletim da Superintendência de Seguros Privados (Susep) de dezembro, antecipado ao Valor.
Considerando apenas seguros, excluindo os planos de previdência privada do tipo VGBL, as receitas acumuladas somaram R$ 223,3 bilhões, 7,8% maiores que o registrado um ano antes.
Dentre os seguros de danos, o seguro auto avançou 6,8% em termos nominais. O maior avanço percentual nas linhas analisadas pela Susep foi em “fiança locatícia”, de 19,5%, e “financeiros”, de 18,5%. Em rural, os prêmios caíram 8,8% no ano, para R$ 61,5 bilhões.
Com produtos de acumulação, houve queda de quase 20% na receita, para R$ 15,2 bilhões. O maior recuo foi com VGBL, de 21,8%. O resultado foi afetado pelo início da cobrança de IOF sobre operações em aportes mais expressivos.
Em capitalização, a arrecadação avançou cerca de 6%, para R$ 33,95 bilhões no ano.
Em 2025, o estoque de provisões técnicas do setor supervisionado atingiu patamar histórico. Após superar a marca de R$ 2 trilhões em outubro, o montante alcançou aproximadamente R$ 2,06 trilhões em dezembro, o que corresponde a 16,15% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil.
As provisões técnicas são valores estimados pelas empresas supervisionadas para assegurar a capacidade de honrar seus compromissos.