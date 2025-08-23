Com o triunfo por 2 a 0 sobre o Internacional, na última quarta-feira (21), pela CONMEBOL Libertadores, o Flamengo chegou a mais uma vitória sob o comando do técnico Filipe Luís.
Vivendo momento espetacular, o Rubro-Negro é o clube com maior números de vitórias nas grandes ligas do mundo desde que o ex-lateral-esquerdo assumiu o comando.
Contando desde 2 de outubro de 2024, quando Filipe foi anunciado como treinador, o Flamengo ganhou 43 jogos.
Num recorte incluindo Campeonato Brasileiro e as cinco principais ligas da Europa (Inglaterra, Alemanha, França, Itália e Espanha), só o PSG foi páreo.
Os atuais campeões da Uefa Champions League ganharam os mesmos 43 jogos do Fla.
Além do Rubro-Negro, outra equipe brasileira se destaca nesta estatísticas: o Palmeiras.
Com 36 triunfos, o Verdão de Abel Ferreira conseguiu entrar no top 5 do ranking, atrás apenas de “pesos pesados” de LALIGA.
Confira os times mais vencedores desde a estreia de Filipe Luís:
Flamengo: 43
Real Madrid: 39
Barcelona: 37
Palmeiras: 36
Nas quartas da competição sul-americana, o Fla vai encarar o Estudiantes, da Argentina.
Já no Brasileirão, o elenco comandado por Filipe Luís lidera com 43 pontos, quatro a mais que o Palmeiras (que possui uma partida a menos).